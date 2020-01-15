Первый Opel для России: тест-драйв кроссовера Grandland X

Икс не равен 4×4
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Знаете такое слово — germanness? По-русски — немецкость. За пару дней я слышал его «сто пятьсот» раз — применительно к кроссоверу
Grandland X. Только о немецкой стилистике, вращающейся вокруг десяти правил знаменитого дизайнера Дитера Рамса, мне вещали битый час.
На деле немецкость вылилась в то, что внешность кроссовера перерисовали под остальную модельную линейку Опеля. Немцы рьяно взялись за дело и вместе с французской вычурностью и экстравагантностью отправили в топку индивидуальность. В салоне вытравили компактный руль, «сложносочиненную» переднюю панель и хитромудрый селектор автомата. Всё добротно, понятно, удобно… и скучно!
Термин «немецкая инженерия» опелевцы тоже повторяли как заклинание, словно хотели убедить не только меня, но и себя в том, что Grandland X — плод немецкой инженерии, а не «француз» до мозга костей. На самом же деле технически Grandland X — клон
Peugeot 3008.
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Платформа EMP2 подразумевает совпадающую до миллиметров колесную базу. Исключительно переднеприводное шасси, спереди McPherson, сзади упругая поперечная балка — всё это французское. Но настройки свои, поэтому едет Grandland X по-немецки плотно, даже жестковато. Свой вклад вносят шины: на машинах в дорогих комплектациях стоят 18‑дюймовые колёса и покрышки с профилем 225/55 (на базовой версии — 215/65). Управляемость хороша. Ни раскачки, ни рысканий, ни кренов.
К сожалению, я не увидел ни одной машины в российской спецификации. Выбора у нас не будет: только бензиновый 1,6‑литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и только шестиступенчатый автомат. Пришлось довольствоваться европейскими версиями.
Сначала опробовал тандем 130‑сильного турбомотора 1,2 и 6-ступенчатой механики. Не то! В городе «острая» педаль газа создает иллюзию легкости, но на трассе мотор быстро скисает — обгоны даются тяжело. Да и коробка передач не балует филигранной избирательностью.
Сзади достаточно места для двух не слишком высоких человек. Хотя центрального туннеля, считай, нет, третий тут лишний.
Сзади достаточно места для двух не слишком высоких человек. Хотя центрального туннеля, считай, нет, третий тут лишний.
Дизель 1.6 (120 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатым автоматом легче подхватывает кроссовер с самых низов, коробка расторопно «листает» передачи. Но и тут налицо угасание тяги после 4000 об/мин.
Так что наша, 150‑сильная версия должна быть весьма неплоха. Беда в том, что быть неплохим в непростое время непозволительно.
Машина получилась тихой и послушной, и базовое оснащение достойное: электростеклоподъемники всех дверей, мультимедийка с 8-дюймовым дисплеем, шестью динамиками, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и навигацией, обогревы сидений обоих рядов, руля и лобового стекла, задний парктроник, кондиционер, АБС и ESP. Но явно не хватает полного привода.
В интерьере трудно найти изюминку. Впрочем, так же сложно наткнуться на эргономический промах.
В интерьере трудно найти изюминку. Впрочем, так же сложно наткнуться на эргономический промах.
Мультимедийка с навигацией Navi 5.0 IntelliLink и встроенной трехмерной картой — не эталон по современным меркам.
Мультимедийка с навигацией Navi 5.0 IntelliLink и встроенной трехмерной картой — не эталон по современным меркам.
Пакет Winter Options с электрообогревом руля, ветрового стекла, передних и задних сидений — базовое оснащение.
Пакет Winter Options с электрообогревом руля, ветрового стекла, передних и задних сидений — базовое оснащение.
Система IntelliGrip с пятью режимами движения доступна в средней комплектации Innovation; она имитирует блокировку дифференциала и в сложных условиях заставляет «грести» оба передних колеса.
Система IntelliGrip с пятью режимами движения доступна в средней комплектации Innovation; она имитирует блокировку дифференциала и в сложных условиях заставляет «грести» оба передних колеса.
Система IntelliGrip с пятью режимами (ESP off, ESP on, Snow, Mud и Sand) в сочетании с заявленными 188 мм клиренса — это всего-навсего неплохо. Когда я спросил Михаэля Лошеллера о полном приводе, он открыл мне маленький секрет: «Мы знаем, как вы любите все ведущие! Поэтому в 2021‑м привезем в Россию 300‑сильный Grandland X Hybrid4».
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Знаете, что это такое? Гибрид с двумя электромоторами на задней оси (передние вращает ДВС), небольшой батареей и запасом электрохода на 58 км. Вы готовы выложить за такой полсотни тысяч евро? Я — нет.
Придется довольствоваться Грандлендом с передним приводом — по цене 1 799 000 рублей, которая легко допрыгнет до 2 199 000, если польститься на спортивные сиденья с тканевой обивкой и валиками из искусственной кожи, камеру заднего вида, светодиодные адаптивные фары и прочие «плюшки».
Дешевле не будет! Ведь Grandland X экспортируют из Айзенаха (Германия). Надо очень любить марку Opel, чтобы купить именно переднеприводный Grandland X, а не полноприводный 150‑сильный Volkswagen Tiguan Winter Edition за те же 1 799 000 рублей, в котором немецкости — выше крыши.
Фееричный старт — под вопросом
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Скажи кто Адаму Опелю, что его детище сначала приберут к рукам американцы, потом чуть не купят итальянцы, китайцы и русские, а в конце концов хозяевами станут французы — тот, наверное, рассмеялся бы в лицо. Но факт есть факт: в 2009 году Сбербанк и Magna почти оттяпали Opel у балансировавшего на грани банкротства концерна General Motors. Мы обошли на переговорном этапе Fiat и китайскую компанию BAIC, но в последний момент американцы передумали.
Теперь Опелем владеет концерн PSA, и риторика в 2019 году поменялась радикально. «У Опеля долгая история в России и очень хорошая репутация в стране. Мы видим огромный потенциал нашего бренда на вашем рынке, вышедшем из глубокой депрессии», - это уже мнение нового главы марки Opel Михаэля Лошеллера.В 2013 году Opel начал терять покупателей, к весне 2015‑го — после крымской эпопеи и последовавшего за ней финансового кризиса — российские продажи рухнули на 75 %. Концерн General Motors заморозил завод под Санкт-Петербургом. «Мы пришли к заключению, что перспективы российского рынка нехороши не только в краткосрочной перспективе, но и в средне- и долгосрочной», - тогдашний президент Опеля Карл-Томас Нойманн в одном из интервью громко хлопнул дверью.
Глава марки Opel Михаэль Лошеллер
Глава марки Opel Михаэль Лошеллер
Глава марки Opel уделил мне несколько минут и ответил на самые животрепещущие вопросы.
— Проводилась ли адаптация кроссовера Grandland X к российским условиям?— Нет. Но в перспективе мы будем предлагать модели с большим дорожным просветом и доработаем систему отопления по понятным климатическим причинам. — Вы сказали, что полный привод в России необходим. Планируете ли вывести на наш рынок модели с традиционным, а не гибридным приводом на все колёса?— Мы работаем над этим, но пока рано делать анонсы. — Есть ли в планах предложить в России не только турбомоторы, но и атмосферники?— На данный момент таких планов нет. Мы считаем, что наши турбомоторы прекрасно справляются со своими задачами.
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На презентации в святая святых компании — в классическом гараже, расположенном в Рюссельсхайме на заводской территории рядом с главным инженерным центром, - царила атмосфера нескрываемого оптимизма. Господин Лошеллер воодушевленно рассказывает о том, что в 2017 году компания начала работать над планом Pace!, подразумевающим выход на постоянную рентабельность, электрификацию и освоение новых рынков. За первую половину 2019‑го Opel действительно смог заработать 700 млн евро. До 2024 года у каждой модели появится электрическая версия. Но какое всё это имеет отношение к России?
В Опеле прекрасно понимают, что на «электричках» по снегу далеко не уедешь, и рады бы вернуться с товаром, который в России ждут. Однако в соответствии с условиями развода с GM концерн PSA не имеет права продавать машины на джиэмовских «тележках»: старые Corsa, Astra, Insignia, Mokka, Zafira — все проедут мимо.
На калужском заводе PSA собирать Grandland X пока не будут. А вот производство пассажирского фургончика Zafira Life (перелицованный Citroen SpaceTourer) уже налажено. Цена — от 2 549 000 до 2 999 900 рублей за машину с 2-литровым дизелем и 6-ступенчатым автоматом.
На калужском заводе PSA собирать Grandland X пока не будут. А вот производство пассажирского фургончика Zafira Life (перелицованный Citroen SpaceTourer) уже налажено. Цена — от 2 549 000 до 2 999 900 рублей за машину с 2-литровым дизелем и 6-ступенчатым автоматом.
Он вернулся!
Где полный привод и локализация?
Opel Grandland X Длина / ширина / высота / база 4477 / 1856 / 1609 / 2675 мм Объем багажника 514 л Снаряженная / полная масса 1435 / 1980 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с Топливо / запас топлива АИ-95 / 53 л Максимальная скорость 201 км/ч Расход топлива: смешанный цикл 7,3 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6 Первый Opel для России: тест-драйв кроссовера Grandland X В Россию Opel возвращается с кроссовером Grandland X, пассажирским вэном Zafira Life и коммерческим фургоном Vivaro. Grandland X получился тихим и послушным, и базовое оснащение достойное. Не хватает полного привода! Первый Opel для России: тест-драйв кроссовера Grandland X Фото: Михаил Гзовский и Opel