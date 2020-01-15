Первый Opel для России: тест-драйв кроссовера Grandland X

В Россию Opel возвращается с кроссовером Grandland X, пассажирским вэном Zafira Life и коммерческим фургоном Vivaro. Grandland X получился тихим и послушным, и базовое оснащение достойное. Не хватает полного привода!

Икс не равен 4×4

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Знаете такое слово — germanness? По-русски — немецкость. За пару дней я слышал его «сто пятьсот» раз — применительно к кроссоверу Grandland X. Только о немецкой стилистике, вращающейся вокруг десяти правил знаменитого дизайнера Дитера Рамса, мне вещали битый час.

На деле немецкость вылилась в то, что внешность кроссовера перерисовали под остальную модельную линейку Опеля. Немцы рьяно взялись за дело и вместе с французской вычурностью и экстравагантностью отправили в топку индивидуальность. В салоне вытравили компактный руль, «сложносочиненную» переднюю панель и хитромудрый селектор автомата. Всё добротно, понятно, удобно… и скучно!

Термин «немецкая инженерия» опелевцы тоже повторяли как заклинание, словно хотели убедить не только меня, но и себя в том, что Grandland X — плод немецкой инженерии, а не «француз» до мозга костей. На самом же деле технически Grandland X — клон Peugeot 3008.

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Платформа EMP2 подразумевает совпадающую до миллиметров колесную базу. Исключительно переднеприводное шасси, спереди McPherson, сзади упругая поперечная балка — всё это французское. Но настройки свои, поэтому едет Grandland X по-немецки плотно, даже жестковато. Свой вклад вносят шины: на машинах в дорогих комплектациях стоят 18‑дюймовые колёса и покрышки с профилем 225/55 (на базовой версии — 215/65). Управляемость хороша. Ни раскачки, ни рысканий, ни кренов.

К сожалению, я не увидел ни одной машины в российской спецификации. Выбора у нас не будет: только бензиновый 1,6‑литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и только шестиступенчатый автомат. Пришлось довольствоваться европейскими версиями.

Сначала опробовал тандем 130‑сильного турбомотора 1,2 и 6-ступенчатой механики. Не то! В городе «острая» педаль газа создает иллюзию легкости, но на трассе мотор быстро скисает — обгоны даются тяжело. Да и коробка передач не балует филигранной избирательностью.

Сзади достаточно места для двух не слишком высоких человек. Хотя центрального туннеля, считай, нет, третий тут лишний.

Дизель 1.6 (120 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатым автоматом легче подхватывает кроссовер с самых низов, коробка расторопно «листает» передачи. Но и тут налицо угасание тяги после 4000 об/мин.

Так что наша, 150‑сильная версия должна быть весьма неплоха. Беда в том, что быть неплохим в непростое время непозволительно.

Машина получилась тихой и послушной, и базовое оснащение достойное: электростеклоподъемники всех дверей, мультимедийка с 8-дюймовым дисплеем, шестью динамиками, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и навигацией, обогревы сидений обоих рядов, руля и лобового стекла, задний парктроник, кондиционер, АБС и ESP. Но явно не хватает полного привода.

В интерьере трудно найти изюминку. Впрочем, так же сложно наткнуться на эргономический промах.

Мультимедийка с навигацией Navi 5.0 IntelliLink и встроенной трехмерной картой — не эталон по современным меркам.

Пакет Winter Options с электрообогревом руля, ветрового стекла, передних и задних сидений — базовое оснащение.

Система IntelliGrip с пятью режимами движения доступна в средней комплектации Innovation; она имитирует блокировку дифференциала и в сложных условиях заставляет «грести» оба передних колеса.



Система IntelliGrip с пятью режимами (ESP off, ESP on, Snow, Mud и Sand) в сочетании с заявленными 188 мм клиренса — это всего-навсего неплохо. Когда я спросил Михаэля Лошеллера о полном приводе, он открыл мне маленький секрет: «Мы знаем, как вы любите все ведущие! Поэтому в 2021‑м привезем в Россию 300‑сильный Grandland X Hybrid4».

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Знаете, что это такое? Гибрид с двумя электромоторами на задней оси (передние вращает ДВС), небольшой батареей и запасом электрохода на 58 км. Вы готовы выложить за такой полсотни тысяч евро? Я — нет.

Придется довольствоваться Грандлендом с передним приводом — по цене 1 799 000 рублей, которая легко допрыгнет до 2 199 000, если польститься на спортивные сиденья с тканевой обивкой и валиками из искусственной кожи, камеру заднего вида, светодиодные адаптивные фары и прочие «плюшки».

Дешевле не будет! Ведь Grandland X экспортируют из Айзенаха (Германия). Надо очень любить марку Opel, чтобы купить именно переднеприводный Grandland X, а не полноприводный 150‑сильный Volkswagen Tiguan Winter Edition за те же 1 799 000 рублей, в котором немецкости — выше крыши.

Фееричный старт — под вопросом

Скажи кто Адаму Опелю, что его детище сначала приберут к рукам американцы, потом чуть не купят итальянцы, китайцы и русские, а в конце концов хозяевами станут французы — тот, наверное, рассмеялся бы в лицо. Но факт есть факт: в 2009 году Сбербанк и Magna почти оттяпали Opel у балансировавшего на грани банкротства концерна General Motors. Мы обошли на переговорном этапе Fiat и китайскую компанию BAIC, но в последний момент американцы передумали.

Теперь Опелем владеет концерн PSA, и риторика в 2019 году поменялась радикально. «У Опеля долгая история в России и очень хорошая репутация в стране. Мы видим огромный потенциал нашего бренда на вашем рынке, вышедшем из глубокой депрессии», - это уже ­мнение нового главы марки Opel Михаэля Лошеллера.В 2013 году Opel начал терять покупателей, к весне 2015‑го — после крымской эпопеи и последовавшего за ней финансового кризиса — российские продажи рухнули на 75 %. Концерн General Motors заморозил завод под Санкт-Петербургом. «Мы пришли к заключению, что перспективы российского рынка нехороши не только в краткосрочной перспективе, но и в средне- и долгосрочной», - тогдашний президент Опеля Карл-Томас Нойманн в одном из интервью громко хлопнул дверью.

Глава марки Opel Михаэль Лошеллер Глава марки Opel уделил мне несколько минут и ответил на самые животрепещущие вопросы. — Проводилась ли адаптация кроссовера Grandland X к российским условиям?

— Нет. Но в перспективе мы будем предлагать модели с большим дорожным просветом и доработаем систему отопления по понятным климатическим причинам. — Вы сказали, что полный привод в России необходим. Планируете ли вывести на наш рынок модели с традиционным, а не гибридным приводом на все колёса?

— Мы работаем над этим, но пока рано делать анонсы. — Есть ли в планах предложить в России не только турбомоторы, но и атмосферники?

— На данный момент таких планов нет. Мы считаем, что наши турбомоторы прекрасно справляются со своими задачами.

На презентации в святая святых компании — в классическом гараже, расположенном в Рюссельсхайме на заводской территории рядом с главным инженерным центром, - царила атмосфера нескрываемого оптимизма. Господин Лошеллер воодушевленно рассказывает о том, что в 2017 году компания начала работать над планом Pace!, подразумевающим выход на постоянную рентабельность, электрификацию и освоение новых рынков. За первую половину 2019‑го Opel действительно смог заработать 700 млн евро. До 2024 года у каждой модели появится электрическая версия. Но какое всё это имеет отношение к России?

В Опеле прекрасно понимают, что на «электричках» по снегу далеко не уедешь, и рады бы вернуться с товаром, который в России ждут. Однако в соответствии с условиями развода с GM концерн PSA не имеет права продавать машины на джиэмовских «тележках»: старые Corsa, Astra, Insignia, Mokka, Zafira — все проедут мимо.

На калужском заводе PSA собирать Grandland X пока не будут. А вот производство пассажирского фургончика Zafira Life (перелицованный Citroen SpaceTourer) уже налажено. Цена — от 2 549 000 до 2 999 900 рублей за машину с 2-литровым дизелем и 6-ступенчатым автоматом.

Он вернулся! Где полный привод и локализация?

Opel Grandland X

Длина / ширина / высота / база 4477 / 1856 / 1609 / 2675 мм

Объем багажника 514 л

Снаряженная / полная масса 1435 / 1980 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с

Топливо / запас топлива АИ-95 / 53 л

Максимальная скорость 201 км/ч

Расход топлива: смешанный цикл 7,3 л/100 км

Трансмиссия передний привод; А6

Первый Opel для России: тест-драйв кроссовера Grandland X В Россию Opel возвращается с кроссовером Grandland X, пассажирским вэном Zafira Life и коммерческим фургоном Vivaro. Grandland X получился тихим и послушным, и базовое оснащение достойное. Не хватает полного привода! Первый Opel для России: тест-драйв кроссовера Grandland X

Фото: Михаил Гзовский и Opel