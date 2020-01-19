Сделай сам: подсветка для бардачка. Просто и недорого — журнал За рулем

Сделай сам: подсветка для бардачка. Просто и недорого

Смонтировать освещение перчаточного ящика в автомобиле совсем не сложно — если воспользоваться советом читателя «За рулем».

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Всего сто рублей, и датчик как новый — совет читателя

В бюджетной комплектации лифтбека Skoda Rapid отсутствует освещение перчаточного ящика. Оригинальные запчасти для дооборудования дóроги.

Поэтому собрал набор сам: подсветку номера от ВАЗ‑2108, концевой выключатель от Chevrolet (или любой подходящий), светодиодную лампу, четыре клеммы и кусок провода. Получилось в десять раз дешевле!

Пластик аккуратно прорезал канцелярским ножом. Подсветку подключил к проводам аудиоподготовки радиоприемника (цепь защищена предохранителем).

В. Беляков, Новгородская область

Приз автору совета — набор инструментов Airline.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: В. Беляков

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