Сегодня, в 6:00 Сделай сам: подсветка для бардачка. Просто и недорого Смонтировать освещение перчаточного ящика в автомобиле совсем не сложно — если воспользоваться советом читателя «За рулем».
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Поэтому собрал набор сам: подсветку номера от ВАЗ‑2108, концевой выключатель от Chevrolet (или любой подходящий), светодиодную лампу, четыре клеммы и кусок провода. Получилось в десять раз дешевле!
Пластик аккуратно прорезал канцелярским ножом. Подсветку подключил к проводам аудиоподготовки радиоприемника (цепь защищена предохранителем).
В. Беляков, Новгородская область Приз автору совета — набор инструментов Airline. Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов. Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами. Фото: В. Беляков
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