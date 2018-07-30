Выбираем Skoda Rapid с пробегом: советы эксперта

По опыту ЗР, Rapid — один из лучших автомобилей по удобству проведения техобслу­живания своими силами. При этом беспроблемную 2-3-летнюю машину можно приобрести менее чем за 600 тысяч рублей.

Skoda Rapid дебютировал в 2012 году, в России — с 2014 года. Рапиды для России произведены в Калуге. Нам предлагают только лифтбек. Рестайлинг 2017 года: серьезно обновлены светотехника и бортовая электроника. Рестайлинговые Рапиды у нас появились в прошлом году, но уже встречаются и на вторичке.

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ДОСТОИНСТВА

Изначально умеренные цены, которые остаются сносными и на вторичном рынке.

Большой выбор дополнительного оснащения.

Огромный багажник — около 550 литров.

Качественное и стойкое лакокрасочное ­покрытие.

НЕДОСТАТКИ

Двигатели рассчитаны только на бензин АИ‑95.

Скромный для наших условий клиренс (около 145 мм) и жестковатая подвеска.

Слабая коррозионная стойкость колесных арок.

Некоторые резинки быстро изнашиваются — например, уплотнители дверей.

МОТОРЫ. Все моторы бензиновые и хорошо знакомы по другим моделям Шкоды и Фольксвагена. В России изначально продавали Рапиды с атмосферниками 1.2 (75 л.с.) и 1.6 (105 л.с.), а также с турбо­двигателем 1.4 TSI (122 л.с.).

В 2015‑м непопулярный мотор 1.2 исчез из гаммы, агрегат 1.4 форсировали до 125 л.с. Двигатель 1.6 стали предлагать в двух вариантах: 110 и 90 сил (различия — в прошивке). Так что, выбирая Rapid 2015 года выпуска, вы можете встретить моторы 1.6 разных мощностей.

Большой багажник — одно из весомых ­преимуществ Рапида перед конкурентами.

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КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Версии 1.2 полагалась механическая коробка, Rapid 1.4 комплектовали исключительно роботом DSG. Для версии 1.6 предлагали 5-ступенчатую механику либо классический 6-ступенчатый автомат Aisin 09G/TF‑60SN.

Механическая коробка живет дольше, чем сам автомобиль. Автомат имеет типичные слабости — например, склонность к перегреву в пробках, что порождает более серьезные недуги, - но в целом долговечен и не вызывает особых ­нареканий.

Недоверие к роботам DSG породили недостатки первого их поколения. В 2013 году DSG7 с сухим сцеплением, которым комплектуют Rapid, прошел модернизацию и избавился от большинства проблем.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Двигатель 1.2 очень чувствителен к топливу. Известны случаи, когда он выходил из строя при первой же заправке некачественным бензином.

Долговечность DSG7 по-прежнему спорна. Чаще всего изнашиваются подшипники вилок шестой и задней передач. Завод выпустил ремкомплект, но не все СТО берутся за такой ремонт, предпочитая замену всего агрегата. Слабым местом остается сцепление: средний его ресурс оценивают в 70 000–90 000 км. В 2017 году Skoda провела в России отзывную кампанию для машин с DSG7 (возможен отказ электронного блока управления трансмиссией).

Амортизаторы не любят поездок по проселочным дорогам и при неаккуратной эксплу­атации могут выйти из строя к 60 000 км.

При низких температурах даже при малом пробеге возникает стук в рулевом механизме. В этих случаях узел требует регулировки.

Решетка радиатора имеет крупную ячейку, что приводит к засорению радиатора и риску перегрева мотора. Умельцы ставят под решетку сетку с мелкой ячейкой.

Euro NCAP: 5 звезд. Ребенок — 80%, водитель/пассажир — 94%, пешеход — 69%, системы безопасности — 71%.

ОПЫТ ЗР: Rapid — одна из лучших машин по удобству проведения техобслу­живания своими силами.

Самое массовое предложение на вторичке: 1.6 с механикой.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Rapid 1.6 любой мощности с механикой или автоматом.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: VW Polo Sedan, Hyundai Solaris, Kia Rio, Лада Веста.

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Фото: Skoda