Выбираем Skoda Rapid с пробегом: советы эксперта

Skoda Rapid дебютировал в 2012 году, в России — с 2014 года. Рапиды для России произведены в Калуге. Нам предлагают только лифтбек. Рестайлинг 2017 года: серьезно обновлены светотехника и бортовая электроника. Рестайлинговые Рапиды у нас появились в прошлом году, но уже встречаются и на вторичке.
ДОСТОИНСТВА
- Изначально умеренные цены, которые остаются сносными и на вторичном рынке.
- Большой выбор дополнительного оснащения.
- Огромный багажник — около 550 литров.
- Качественное и стойкое лакокрасочное покрытие.
НЕДОСТАТКИ
- Двигатели рассчитаны только на бензин АИ‑95.
- Скромный для наших условий клиренс (около 145 мм) и жестковатая подвеска.
- Слабая коррозионная стойкость колесных арок.
- Некоторые резинки быстро изнашиваются — например, уплотнители дверей.
МОТОРЫ. Все моторы бензиновые и хорошо знакомы по другим моделям Шкоды и Фольксвагена. В России изначально продавали Рапиды с атмосферниками 1.2 (75 л.с.) и 1.6 (105 л.с.), а также с турбодвигателем 1.4 TSI (122 л.с.).
В 2015‑м непопулярный мотор 1.2 исчез из гаммы, агрегат 1.4 форсировали до 125 л.с. Двигатель 1.6 стали предлагать в двух вариантах: 110 и 90 сил (различия — в прошивке). Так что, выбирая Rapid 2015 года выпуска, вы можете встретить моторы 1.6 разных мощностей.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Версии 1.2 полагалась механическая коробка, Rapid 1.4 комплектовали исключительно роботом DSG. Для версии 1.6 предлагали 5-ступенчатую механику либо классический 6-ступенчатый автомат Aisin 09G/TF‑60SN.
Механическая коробка живет дольше, чем сам автомобиль. Автомат имеет типичные слабости — например, склонность к перегреву в пробках, что порождает более серьезные недуги, - но в целом долговечен и не вызывает особых нареканий.
Недоверие к роботам DSG породили недостатки первого их поколения. В 2013 году DSG7 с сухим сцеплением, которым комплектуют Rapid, прошел модернизацию и избавился от большинства проблем.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Двигатель 1.2 очень чувствителен к топливу. Известны случаи, когда он выходил из строя при первой же заправке некачественным бензином.
- Долговечность DSG7 по-прежнему спорна. Чаще всего изнашиваются подшипники вилок шестой и задней передач. Завод выпустил ремкомплект, но не все СТО берутся за такой ремонт, предпочитая замену всего агрегата. Слабым местом остается сцепление: средний его ресурс оценивают в 70 000–90 000 км. В 2017 году Skoda провела в России отзывную кампанию для машин с DSG7 (возможен отказ электронного блока управления трансмиссией).
- Амортизаторы не любят поездок по проселочным дорогам и при неаккуратной эксплуатации могут выйти из строя к 60 000 км.
- При низких температурах даже при малом пробеге возникает стук в рулевом механизме. В этих случаях узел требует регулировки.
- Решетка радиатора имеет крупную ячейку, что приводит к засорению радиатора и риску перегрева мотора. Умельцы ставят под решетку сетку с мелкой ячейкой.
Euro NCAP: 5 звезд. Ребенок — 80%, водитель/пассажир — 94%, пешеход — 69%, системы безопасности — 71%.
ОПЫТ ЗР: Rapid — одна из лучших машин по удобству проведения техобслуживания своими силами.
Самое массовое предложение на вторичке: 1.6 с механикой.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Rapid 1.6 любой мощности с механикой или автоматом.
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