Забыл документы, машину отправили на штрафстоянку. Так можно?

Читатель «За рулем» попал в распространенную ситуацию: оставил дома бумажник с правами и свидетельством о регистрации. Паспорт оказался с собой, но инспектор, хоть и убедился, пробив по базам, что за рулем владелец с действующим водительским удостоверением, распорядился эвакуировать автомобиль. Букву закона разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Забыл дома бумажник с документами, но был с собой паспорт. Инспектор пробил все мои документы по базам данных, убедился, что они в порядке, но машину всё равно эвакуировал. Неужели нельзя было сделать поблажку? К тому же скоро у нас будут электронные права…

Виталий Масонкин, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме Когда теперь надо проходить техосмотр? — ответ главы ГИБДД

Сотрудник Госавтоинспекции, принявший решение о задержании транспортного средства, действовал в рамках существующего правового поля. В соответствии с частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ одно из оснований для задержания транспортного средства — управление им водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство. К таким документам, в частности, относится свидетельство о регистрации. В связи с этим у инспектора просто не было другого законного варианта действий.

Не успел зарегистрировать машину — на сколько денег попал? Ответ на этот вопрос тут.

Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев