Редакция «За рулем» подвела итоги конкурса «Сними тачку!», который мы проводили на нашем YouTube-канале.

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Ролики оценивало конкурсное жюри, в которое вошли сотрудники редакции «За рулем» — в том числе те, кто работает над созданием редакционных видеороликов. Оценивали всё — видеоряд, способность ведущего держать внимание зрителей, глубину подачи материала.

Среди множества роликов, которые вы прислали на наш конкурс, крайне сложно было выбрать лучшие, поскольку работы разноплановые — от съемки мотоциклов и грузовиков до рассказов об опыте эксплуатации и установке дополнительного оборудования.

Подсчитав все голоса, отданные членами конкурсного жюри, мы определи пять победителей, каждый из которых получит приз — видеорегистратор Artway MD-106 Super Fast Combo с удобным магнитным креплением.

Итак, победители конкурса «Сними тачку!»

Петр Коробов из Перми — с красивым роликом о байке BMW S 1000 RR

— с красивым роликом о байке BMW S 1000 RR Максим Красильников из Украины — с интересным рассказом о легендарном грузовике МАЗ-525

— с интересным рассказом о легендарном грузовике МАЗ-525 Вячеслав Лавренов из Новосибирска — он прислал нам рассказ о своем кроссовере Nissan Terrano

— он прислал нам рассказ о своем кроссовере Nissan Terrano Павел Маркулин из Москвы — он бодро рассказал о своем Рапиде, который прошел уже 107 000 км

— он бодро рассказал о своем Рапиде, который прошел уже 107 000 км Сергей Николаев из Смоленска — успешный блогер, который снял очень подробный ролик о Весте с вариатором

Мы обязательно покажем на YouTube-канале «За рулем» ролики всех победителей — заходите, смотрите и оценивайте. А сегодня публикуем первый ролик — Сергея Николаева.

Поздравляем победителей! И благодарим всех участников нашего конкурса!

Если у вас есть интересные видеоролики, присылайте их нам на адрес konkurs@zr.ru — не исключено, что и ваш ролик будет опубликован на нашем канале.

До встречи!

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