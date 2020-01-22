Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ

Одного слоя шумоизоляции для нашей цели мало, придется клеить ее в два, чтобы валик был потолще. Начать в этот раз стоит с противоположной стороны, это позволит накрыть стык первого слоя. Клеим ровно, при необходимости поправляя полоски.

Может получиться, что шумоизоляция перекроет часть замка капота. У нас это и произошло. Вырезаем мешающий замку фрагмент шумоизоляции канцелярским ножом. Осталось только проверить, не мешает ли теперь защитный валик капоту. Закрываем его… Все в порядке, работа закончена!

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Дополнительная защита моторного отсека в условиях наших дорог лишней не будет. Ее установка проста, бюджетна и не требует специального инструмента и особых навыков. Между тем такая простая процедура поможет существенно снизить объем попадающих в моторный отсек грязи и пыли, а значит, защитить агрегаты от связанных с этим поломок.

· Как защитить стекла от грязи: тест дефлекторов.

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