Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ — журнал За рулем

Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ

Дороги без грязи и пыли? Нет, не слышали и к своим уже привыкли. А вот к поломкам в забитом моторном отсеке привыкать не хочется. Рассказываем, как защитить пространство под капотом от грязи без серьезных затрат.

Материалы по теме
Ремонт радиатора своими силами — неожиданный вывод

Чтобы грязь и пыль с дороги не проникали в моторный отсек, в первую очередь нужно ликвидировать щель между капотом и фальшрадиаторной решеткой. Для этого отлично подойдет самоклеящаяся шумоизоляция.

Для проведения работ нам понадобится она, ножницы и/или канцелярский нож и немного времени. Приступим.

На обратной стороне листа шумоизоляции нанесем разметку, очертив полоски примерно по 20 мм, и разрежем его. Откроем капот машины и обезжирим, например, уайт-спиритом пластиковую накладку моторного отсека — сюда мы будем приклеивать шумоизоляцию. Берем полоску, удаляем бумажную основу и прикладываем шумоизоляцию поближе к крылу, с таким расчетом, чтобы буфера капота впоследствии не упирались в полоску. Эти места хорошо видно, обходим их. Правильно расположив шумоизоляцию, прижимаем ее. Делать это нужно аккуратно, клей быстро схватывает… Полоска на месте!

Одного слоя шумоизоляции для нашей цели мало, придется клеить ее в два, чтобы валик был потолще. Начать в этот раз стоит с противоположной стороны, это позволит накрыть стык первого слоя. Клеим ровно, при необходимости поправляя полоски.


Может получиться, что шумоизоляция перекроет часть замка капота. У нас это и произошло. Вырезаем мешающий замку фрагмент шумоизоляции канцелярским ножом. Осталось только проверить, не мешает ли теперь защитный валик капоту. Закрываем его… Все в порядке, работа закончена!


Материалы по теме
10 ошибок автомобилиста — никогда не делайте этого!

Дополнительная защита моторного отсека в условиях наших дорог лишней не будет. Ее установка проста, бюджетна и не требует специального инструмента и особых навыков. Между тем такая простая процедура поможет существенно снизить объем попадающих в моторный отсек грязи и пыли, а значит, защитить агрегаты от связанных с этим поломок.

· Как защитить стекла от грязи: тест дефлекторов.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ

Дороги без грязи и пыли? Нет, не слышали и к своим уже привыкли. А вот к поломкам в забитом моторном отсеке привыкать не хочется. Рассказываем, как защитить пространство под капотом от грязи без серьезных затрат.

Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ — фото 1060556Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ — фото 1060557Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ — фото 1060558Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ
Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ

Дороги без грязи и пыли? Нет, не слышали и к своим уже привыкли. А вот к поломкам в забитом моторном отсеке привыкать не хочется. Рассказываем, как защитить пространство под капотом от грязи без серьезных затрат.

Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ — фото 1060558Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ — фото 1060556Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ — фото 1060557Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...