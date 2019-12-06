Блог Петра Меньших: Haval F7 и Geely Atlas — поднебесное противостояние — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Haval F7 и Geely Atlas — поднебесное противостояние

Эти модели, Хавейл F7 и Атлас, сейчас очень даже на слуху. Я и сам приоткрыл рот от приятного удивления, когда познакомился с ними этой мягкой зимой.

Haval F7
Haval F7

Haval > F7

Geely Atlas
Geely Atlas

Geely > Atlas

Не дожидаясь снега, мы пропустили «китайцев» Haval F7 и Geely Atlas через частокол наших упражнений. Это было очень жестко — например, прыжок с трамплина, и кроссовые гонки по кругу, и езда на скользких роликах. Уж если они претендуют осветить наш рынок новыми надеждами на доступный добротный кроссовер, пусть покажут свои возможности!

О том, чем блеснули кроссоверы из Поднебесной, читайте и смотрите видео здесь.

Фото: «За рулем»
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