Купил машину в другом городе, хочу там и на учет поставить. Могу? — журнал За рулем

Купил машину в другом городе, хочу там и на учет поставить. Могу?

Читателю «За рулем» — жителю Ставрополя отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Слышал, МВД хочет опять выдавать номера с кодом региона по месту жительства. Смогу ли я в этом случае зарегистрировать машину, купленную в Москве, если постоянно живу в Ставрополе?

Тарас, Ставрополь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Согласно Правилам государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России, проведение регистрационных действий осуществляется любым регистрационным подразделением Госавтоинспекции вне зависимости от места регистрации физического лица. Транспортные средства регистрируются за физическими лицами по адресу, указанному в паспортах граждан Российской Федерации или в свидетельствах о регистрации по месту жительства, выдаваемых органами регистрационного учета.

Таким образом, для постановки на учет приобретенного автомобиля можно обратиться в подразделение Госавтоинспекции в Москве, однако адресом его регистрации будет считаться зарегистрированное место жительства владельца. Изменение указанного порядка не планируется.

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Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак

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