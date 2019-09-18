Читатель беспокоится, не подорожают ли автономера после вступления в силу нового Закона о регистрации транспорта, согласно которому изготовление регистрационных знаков передадут коммерсантам. Беспокоиться не стоит, утверждает Михаил Черников.

Читал, что новый Закон о регистрации транспорта, введение которого недавно перенесли на следующий год, отдаст право изготавливать номерá коммерсантам. Не получится ли так, что цены резко вырастут?

Николай Демидов, Иркутск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Действительно, федеральным законом от 3 августа 2018 года № 283 ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (вступает в силу 1 января 2020 года) закреплено право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в России, на изготовление государственных регистрационных знаков.

Установление порядка изготовления знаков делегировано Правительству РФ, а предельного уровня тарифа — федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).

Таким образом, изготовители не смогут устанавливать тариф выше определенного Федеральной антимонопольной службой (при постановке на учет автомобиля номерные знаки для него должны обходиться не дороже 2 тыс. рублей. — Прим. ред.). По желанию заявителя государственные регистрационные знаки могут быть получены в регистрационном подразделении Госавтоинспекции. В этом случае уплачивается государственная пошлина, размер которой регламентирован статьей 333.33 Налогового кодекса.

Что делать, если стерлась краска на номере (и какое наказание предусмотрено за это нарушение), читайте тут.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС