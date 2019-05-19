Стерлась краска на номере. Что мне за это будет?

Номерные знаки — особенно передний! — существуют в агрессивной среде, так что утрата ими товарного вида вполне естественна. Следить за их состоянием должен владелец машины, а пренебрежение этой обязанностью чревато санкциями.

Ирония в том, что краска с номерных табличек быстрее стирается у тех водителей, которые зимой в строгом соответствии с ПДД часто протирают их для обеспечения читаемости. У тех же, кто игнорирует это требование закона, жестянки живут в «законсервированном» виде неделями, сохраняя первозданный вид дольше.

В результате первые рискуют получить штраф за нечитаемые символы не только зимой, но и в теплое неслякотное время года.

ПДД не оговаривают причину, по которой номерные знаки оказались нечитаемыми. Стершаяся краска — такой же повод выписать штраф на 500 рублей по ст. 12.2.1 КоАП РФ, как и залепленная грязью или снегом табличка.

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И точно такой же шанс нарваться на гаишника с фантазией, который вместо безобидной и недорогой статьи придумает ст. 12.2.2 за управление транспортным средством с «видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть». А это уже 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца. Если черная краска с букв и цифр у вас сошла слишком ровно, инспектор вполне может подумать, что это сделано умышленно.

Несмотря на то, что номера являются собственностью государства (пока их первичную выдачу не передали частным компаниям), следить за их состоянием обязан владелец машины. Первый совет по уходу — не использовать зимой для протирания теплую воду. Случается, что на морозе из-за разницы температур с жестянки на глазах сходит вся краска. Ну и не тереть слишком усердно сухой тряпкой.

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Самым простым выходом из положения видится подкрасить таблички вручную. А чего — белая и черная краски не в дефиците. На вид, скорее всего, получится даже неплохо. Вот только с точки зрения закона так нельзя. Восстановленный таким способом номер не будет отвечать требованиям ГОСТ по светоотражающим качествам. Опытный взгляд инспектора подобный «тюнинг» может разглядеть, что станет поводом для придирок.

Единственный законный выход из положения — получить новые номерные знаки. Для этого не нужно записываться в ГАИ и «наслаждаться» бумажной волокитой. Сегодня дубликаты на совершенно законных основаниях выдают частные фирмы. Приезжаете, показываете документы на автомобиль — и через несколько минут крепите на него новенькие жестянки. Уведомлять ГИБДД о такой замене не нужно, ведь буквенно-цифровое сочетание не изменилось и соответствует выданным ранее документам.

Кстати, то же самое рекомендуем сделать после покупки подержанной машины перед визитом в ГАИ, если вы не хотите менять номера, доставшиеся от прежнего владельца, но уже находящиеся в потрепанном состоянии.