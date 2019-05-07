Очередное изменение в выдаче госномеров: касается почти всех

Порядок изготовления прописан в проекте постановления правительства, размещенном на портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

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С августа вступает в силу закон о регистрации транспортных средств. Сначала предполагалось, что ГИБДД будет только присваивать номера автомобилям при регистрации, а изготавливать их станут специализированные фирмы, в которые будут обращаться сами автовладельцы.

Но позже выяснилось, что есть регионы, где такие фирмы не появятся, слишком мало там получают номерных знаков, поэтому бизнес оказывается нерентабелен. Сейчас лишь в 11 субъектах, включая Москву, Подмосковье, Татарстан, Санкт-Петербург, Калужскую область, достаточное количеств пунктов изготовления номеров. Поэтому у ГИБДД сохранится обязанность выдавать знаки, но только жителям региона, где находится регистрационное подразделение.

В связи с этим юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязали изготавливать знаки не только для автомобилистов на основании представленных документов, но и для регистрационных подразделений ГИБДД, куда могут обратиться автовладельцы. Присваивать номера ГИБДД будет только с кодом региона, в котором проживает собственник автомобиля.

Вместе с законом о регистрации вступает в силу и новый ГОСТ на номерные знаки, в том числе уменьшенного размера для мотоциклов и другой формы — для автомобилей японского и американского производства. Компании обяжут выпускать все типы знаков, регламентированные законом.

Все номерные знаки подлежат учету МВД, это ведомство также будет вести реестр и самих изготовителей.

Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением отложить на семь месяцев срок вступления в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Из-за бюрократических проволочек сделать это в срок не получается.

Чтобы предприниматели не наглели, Федеральная антимонопольная служба установит предельный тариф на изготовление номеров.

Фото: АГН «Москва»