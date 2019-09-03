ФАС снижает стоимость номерных знаков

По мнению ведомства, цена изготовления номеров для транспортных средств не должна превышать суммы пошлин.

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В ходе мониторинга цен на изготовление государственных регистрационных знаков Федеральная антимонопольная служба выявила, что аккредитованные организации берут в среднем за номера 1,93 тыс. рублей. У неаккредитованных изготовителей один комплект обходится в среднем 1,6 тыс. рублей. При этом в некоторых регионах стоимость изготовления номерных знаков превышает 2 тыс. рублей.

Для наведения порядка в сфере ценообразования ФАС подготовила проект приказа, согласно которому стоимость номерных знаков не должна превышать сумму пошлины, пишет «Коммерсантъ». То есть при постановке на учет автомобиля номерные знаки для него должны обходиться не дороже 2 тыс. рублей, а цена номера для мотоцикла должна укладываться в 1,5 тыс. рублей. Транзитные номера должны стоить 200 рублей, СТС — 500 рублей, а внесение изменений в ПТС — 350 рублей.

Согласно новому закону «О государственной регистрации транспортных средств», принятому в 2018 году и вступившему в силу 4 августа 2019 года, ГИБДД лишь присваивает ставящимся на учет транспортным средствам определенное сочетание букв и цифр, а сами плашки знаков автовладельцы заказывают у частных компаний, получивших аккредитацию для производства регистрационных знаков.

В закон уже внесены поправки, согласно которым автовладельцы могут выбирать: заказывать ли номера у частных компаний или получать их в ГИБДД, как это делается сегодня.

В России на данный момент существует около 1100 компаний, имеющих право изготавливать номерные знаки, но работают они в разных условиях. Одни расположены в густонаселенных районах, где нет недостатка клиентов, а другие — в областях, где подобный бизнес, аккредитация которого стоит недешево и подразумевает ряд жестких требований, не сможет быть рентабельным при существующих расценках.

В результате ряд экспертов уверены, что многим производителям знаков придется закрыться, а на рынке останутся лишь крупные компании. Но и они будут вынуждены конкурировать с государством из-за внесенных в закон «О государственной регистрации транспортных средств» поправок.

Как иностранному гражданину поставить на учет автомобиль в России? Это несложно — ответ ГИБДД на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС