Сегодня, в 9:12 ФАС снижает стоимость номерных знаков По мнению ведомства, цена изготовления номеров для транспортных средств не должна превышать суммы пошлин.
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В ходе мониторинга цен на изготовление государственных регистрационных знаков Федеральная антимонопольная служба выявила, что аккредитованные организации берут в среднем за номера 1,93 тыс. рублей. У неаккредитованных изготовителей один комплект обходится в среднем 1,6 тыс. рублей. При этом в некоторых регионах стоимость изготовления номерных знаков превышает 2 тыс. рублей. Для наведения порядка в сфере ценообразования ФАС подготовила проект приказа , согласно которому стоимость номерных знаков не должна превышать сумму пошлины, пишет «Коммерсантъ». То есть при постановке на учет автомобиля номерные знаки для него должны обходиться не дороже 2 тыс. рублей, а цена номера для мотоцикла должна укладываться в 1,5 тыс. рублей. Транзитные номера должны стоить 200 рублей, СТС — 500 рублей, а внесение изменений в ПТС — 350 рублей. Согласно новому закону «О государственной регистрации транспортных средств», принятому в 2018 году и вступившему в силу 4 августа 2019 года, ГИБДД лишь присваивает ставящимся на учет транспортным средствам определенное сочетание букв и цифр, а сами плашки знаков автовладельцы заказывают у частных компаний, получивших аккредитацию для производства регистрационных знаков. В закон уже внесены поправки, согласно которым автовладельцы могут выбирать: заказывать ли номера у частных компаний или получать их в ГИБДД, как это делается сегодня. В России на данный момент существует около 1100 компаний, имеющих право изготавливать номерные знаки, но работают они в разных условиях. Одни расположены в густонаселенных районах, где нет недостатка клиентов, а другие — в областях, где подобный бизнес, аккредитация которого стоит недешево и подразумевает ряд жестких требований, не сможет быть рентабельным при существующих расценках. В результате ряд экспертов уверены, что многим производителям знаков придется закрыться, а на рынке останутся лишь крупные компании. Но и они будут вынуждены конкурировать с государством из-за внесенных в закон «О государственной регистрации транспортных средств» поправок. Как иностранному гражданину поставить на учет автомобиль в России? Это несложно — ответ ГИБДД на этот вопрос вы найдете здесь. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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