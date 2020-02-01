«За рулем»-февраль: видеорегистраторы за 1500 руб., Веста после гарантии, народные кросс-купе — журнал За рулем

«За рулем»-февраль: видеорегистраторы за 1500 руб., Веста после гарантии, народные кросс-купе

Свежий номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №2/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Беспилотники в России: ждать ли в 2020 году?
  • Электронный договор купли-продажи: и польза, и вред

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Skoda Rapid нового поколения — со старыми моторами
  • Новый Volkswagen Golf для России: немецкая сборка и российский мотор
  • Большой китайский кроссовер GAC GS8 за два миллиона
  • Opel возвращается: когда, с чем и почем?
  • Changan — кроссовер CS35 Plus и седан Eado!
  • Новый Cadillac XT6 заточен под Россию
  • Компактный кроссовер Brilliance V3 — от 839 тысяч рублей

ЗР АКТИВ

  • Почему мы платим всё больше штрафов, а на безопасность это не влияет?

ЗР ТЕСТ

  • Кросс-купе Haval F7x против авторитетов Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana
  • Видеорегистраторы за 1500 рублей: что выбрать?
  • Kia Soul и Suzuki Jimny: цена одинаковая, всё остальное разное!

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Антигель для дизтоплива: ищем лучший и недорогой
  • Проверено ЗР: багажник на крышу, бокс для лыж и защита для камеры заднего вида
  • Пластиковые канистры вне закона?
  • Моем руки на морозе: начисто и дешево

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Nissan X‑Trail II; Ford Focus III; Toyota RAV4
  • Опыт эксплуатации: пикап Mitsubishi L200
  • Chevrolet Aveo после 170 000 км: разбираем до винтика!
  • Парк ЗР: Лада Веста после окончания гарантии; Renault Arkana и ее первые неполадки; Volkswagen Golf VII после 110 000 км

А также:

  • По Исландии — на Subaru
  • Москвич‑408/412: скопирован или нет?
  • Самые большие автомобильные двигатели: 12 цилиндров и более
  • Самые известные изобретения в автомобилях
  • Санитарная Победа ГАЗ-М20 — таких больше не осталось!
  • Полноприводный Peugeot Traveller на шоссе и в грязи



Дан старт Гран-при «За рулем» — 2020: голосуем!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку. Свежий номер доступен в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...