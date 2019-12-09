Мобильные камеры убрали, скорость повысили... У соседей

А мы готовимся к снижению нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч.

Споры о том, нужно ли снижать нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 км/ч, ведутся давно, но особенно жарко они разгорелись в 2019 году. Всё идет к тому, что планку опустят — вполне возможно, уже до конца текущего года.

Нам обещали, что до понижения порога будет пересмотрен скоростной режим на основных магистралях страны — и там, где ограничения неоправданные, максималку повысят. Об этом мне в личной беседе еще год назад говорил глава ГИБДД России Михаил Черников. Проблема остра еще и потому, что во многих регионах новые скоростные ограничения вводят с учетом «плюс двадцати»: мол, всё равно водители превышают на 20 км/ч, поэтому вместо прежнего знака «60» поставим на этой дороге знак «50».

Обещаниями сыт не будешь, а списка «пересмотренных» дорог как не было, так и нет. Но практика подобной работы известна — в соседней Белоруссии.

У белорусов нештрафуемый порог ниже — как раз те самые 10 км/ч. Штраф за превышение разрешенной скорости на 10–20 км/ч — около 800 российских рублей (в пересчете). Но примечательно, что соседи ведут планомерную работу по пересмотру ограничений скорости. Недавно было объявлено, что скоростную планку повысят на 16 участках дорог: где-то на 10 км/ч, а в отдельных местах и на 20 км/ч! На некоторых трассах максималка — 120 км/ч.

Примечательно, что скоростной лимит повышает не ГАИ своим волевым решением — эта задача возложена на владельцев дорог. На десяти из упомянутых 16 участков были проведены так называемые компенсационные мероприятия — обустройство разгонных полос, установка ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть, и другие работы. А на шести участках дополнительных вложений и не потребовалось!

К слову, 19 декабря с белорусских дорог убрали мобильные камеры фиксации скорости; остались лишь стационарные, которых во всей республике насчитывается 540 (для сравнения: в одной только Москве свыше двух тысяч камер).

Вот когда у нас пересмотрят скоростной режим на большинстве дорог, тогда можно будет понижать нештрафуемый порог. Чем лучше дороги и чем прозрачнее отношения между водителями и контролирующими органами, тем жестче может быть наказание.

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Один из самых ярких примеров жесткого наказания — неда­вний случай в Германии. Там осудили водителя дальнобойной фуры, который на узкой дороге пошел на обгон другой фуры через две сплошные и едва разъехался со встречным автобусом. И это — при идеальной разметке и отличной видимости! Немцы подошли к вопросу очень серьезно. Даже провели следственный эксперимент, в ходе которого стало очевидно, что трагедии удалось избежать лишь благодаря действиям водителей автобуса и обгоняемого грузовика: они до предела прижались к своим обочинам и ушли от столкновения. Нарушителя (это житель Чехии) приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы, а заодно лишили прав на четыре года. Ему еще повезло: первоначально вменяли в вину покушение на убийство, но суд в конечном итоге смягчил статью.

Никогда не был сторонником драконовских мер (гайки у нас и без того закручены), но, судя по количеству безбашенных водителей на дорогах страны, пора уже вводить немецкую практику. Создал реальную угрозу жизни людей — держи ответ. Но сначала давайте разберемся хотя бы со скоростью.

Редакция «За рулем» подготовила 7 поправок, которые нужно срочно внести в ПДД. А какие из них поддержите вы?

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