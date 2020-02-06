Проверено «За рулем»: бокс для лыж и сноубордов

Зимой крупный бокс на крышу может оказаться даже нужнее, чем летом. Ведь, скажем, дорогие лыжи, закрепленные на верхнем открытом багажнике, быстро покроются слоем грязи и соли с дороги.

Мы попробовали перевозить спортинвентарь в боксе и, проверив в деле, рекомендуем его любителям зимнего активного отдыха. Взяли модель «Евродеталь Магнум 390» размерами 185×84×42 см — такой бокс спокойно вмещает восемь пар лыж или три-четыре сноуборда. Закрывается он плотно, внутренние ремни для крепления поклажи прочные.

Пластиковый бокс весит всего 15 кг и может принять груз до 70 кг. Запирается на ключ, открывается в обе стороны, что особенно удобно на тесных парковках.

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Установка заняла у нас минимум времени — крепления быстросъемные. Достаточно завернуть изнутри бокса винты с удобной пластиковой головкой и встроенным фиксатором. Клещевые захваты надежно притягивают бокс к поперечине. Между поперечинами должно быть 550–850 мм.

Если у вас легковой автомобиль, с установкой справитесь в одиночку; если кроссовер или минивэн — лучше позвать на помощь приятеля.

Внешне бокс выглядит привлекательно, а потому рекомендуем хранить его в защитном чехле. Он полагается в подарок, если кýпите бокс «Магнум 390» в интернет-магазине «За рулем» за 16 300 рублей.

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Фото: фирма-производитель