Проверено «За рулем»: багажник для гладкой крыши

У большинства современных седанов и хэтчбеков крыша обтекаемая — на такой трудно зафиксировать багажник. Выручит комплект креплений.

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Конечно, ни о какой универсальности речь не идет: для каждой модели автомобиля разработаны особые крепления — определенных размеров и формы. Они фиксируются за дверные проемы; металлические скобы не мешают закрыванию дверей и не царапают лакокрасочное покрытие благодаря мягкой полиуретановой оболочке. И всё же рекомендуем: если планируете часто использовать поперечины, оклейте местá контакта в проемах прозрачной бронепленкой.

Определились с креплениями — выбираем поперечину. Мы перепробовали несколько вариантов; самые удобные, легкие и прочные — алюминиевые, с крыловидным профилем производства фирмы Евродеталь. Комплект из двух таких поперечин и четырех креплений стоит от 4800 рублей (цена в интернет-магазине «За рулем»).

Если денег в обрез, возьмите стальные поперечины прямоугольного сечения. Они тяжелее, зато почти в полтора раза дешевле. Монтаж поперечин первый раз занял у нас менее часа; никаких трудностей не возникло, и претензий по большому счету к конструкции нет. Последу­ющие снятия и установки, когда все размеры уже выставлены, отнимут ­считаные минуты.