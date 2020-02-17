Твой Mio, милый!

Каждый год, в конце зимы — начале весны, миллионы мужчин и женщин озадачены выбором подарков. Сначала дамы ломают голову, чем осчастливить своего ненаглядного в День Защитника Отечества. А через пару недель уже мужики выступают с «обязательной программой»: цветы, конфеты, духи, подгоревшее нечто на ужин... Зато своими руками!

А если серьезно, то выбор подарка — непростое дело. Хочется удивить, порадовать и, конечно, не сильно при этом потратиться. У нас есть идея! Мы знаем, чем осчастливить автомобилиста, а таковых сегодня большинство. Подарите своему мужчине комбоустройство Mio MiVue i90 или i95. Не ошибетесь!

Mio универсальный

Ни видеорегистратором, ни радар детектором сегодня никого не удивить, Но комбоустройства Mio MiVue i90 / i95 умеют куда больше, чем просто снимать видео и «чувствовать» полицейские радары. Да, устройства снимают видео, причем в высоком качестве даже при очень слабой освещенности. Конечно, они засекают радары с большой дистанции. А еще приборы Mio своевременно предупредят о камерах различных типов. Сработают по датчику удара и зафиксируют, что произошло с автомобилем в ваше отсутствие. Помогут бороться с усталостью за рулем — предупредят об опасном сближении с другим объектом. Запишут треки ваших поездок. И все это в компактном, элегантном корпусе, с ярким и четким экраном. Интересно? Тогда немного подробностей....

Mio полезный

Подарок, казалось бы, не самый дешевый, но при этом очень выгодный. При современном развитии средств фиксации нарушений, ездить совсем без штрафов не получается даже у самых аккуратных и законопослушных водителей. Приборы контроля скорости появляются в самых неожиданных и удивительных местах, как и знаки, эту скорость ограничивающие. И если сегодня минимальная сумма штрафа составляет 500 рублей, то в недалеком будущем ее грозят увеличить до трех тысяч!

Умный Mio вовремя предупредит водителя о приборе контроля скорости и поможет избежать штрафа. Одного, второго, третьего — так скоро в прибыль получится выйти...

Не менее полезна и функция видеорегистратора. Движение на дорогах нынче плотное, машин много, да и неадекватные личности за рулем, увы, не редкость. И если, не дай бог, случится ДТП, на вашей стороне будет неподкупный свидетель, который все видел и все зафиксировал.

Mio зоркий

Видеорегистратор должен не просто фиксировать обстановку, но делать это с максимальным качеством. Чтобы потом не разбирать на мутной картинке, кто тормозил, кто обгонял, а кто подрезал. Приборы Mio MiVue i90 / i95 «видят» не просто четко, а очень четко. Оба оснащены объективами с полноценными стеклянными линзами — никакого дешевого пластика! У обоих широкоугольные объективы, которые смотрят не только «строго по курсу». Угол зрения Mio MiVue i90 — 140 градусов, а i95 — 150 градусов. Оба регистратора имеют матрицы Sony STARVIS™, размером по диагонали 2/3 дюйма. Причем разрешение матрицы 95-й модели — 6,8 Мп. Не профессиональная «зеркалка», конечно, но очень неплохой фотоаппарат! Регистратор пишет видео с очень высоким разрешением — 2848х1600 (2,5К): на стоп-кадре можно рассмотреть самые мелкие детали.



Модель MiVue i90 записывает видео с несколько меньшим разрешением, зато с высокой частотой — 60 кадров в секунду. Самый быстрый объект не выйдет смазанным!



Mio ночной Регистраторам нужно все видеть и фиксировать не только днем, но и в сумерках, и даже ночью. Здесь устройства Mio имеют целый ряд преимуществ. Во-первых, современная, высокочувствительная матрица от Sony. Во-вторых, светосильная оптика с диафрагмой 1.8. В-третьих, современная, интеллектуальная система обработки изображения. Ведь любая, даже самая современная, матрица в темноте будет «шуметь» — изображение получится нечетким, будто засыпанным пылью. С этим «цифровым шумом» борются программные средства, и делают это они в регистраторах Mio MiVue i90 / i95 вполне успешно. Даже самые темные кадры получаются четкими и контрастными. А еще приборы быстро подстраиваются к изменению освещенности — никаких пересветов или черных пятен. Mio чуткий MiVue



Встроенный чувствительный датчик излучения засекает полицейские радары с дистанции более километра. Он работает в различных диапазонах и распознает приборы контроля по заложенной в память базе сигнатур.



Высокая чувствительность датчика сочетается с хорошей помехозащищенностью. Программа отфильтрует ложные сигналы, и прибор не будет реагировать на автоматическую дверь ближайшей заправки... MiVue i90 i95 это не только видеорегистратор высокого уровня, но и современный радар-детектор, который своевременно предупредит о приборах измерения скорости. Встроенный GPS-модуль точно определит ваше местоположение и скорость. Кроме того, ему известно расположение стационарных камер и полицейских радаров. Прибор выдаст информацию не только о наличии камеры, но и о ее типе: контроль скорости, разметки, обочины. Причем дистанция предупреждения выбирается автоматически: чем выше скорость, тем раньше узнаете про камеру.Встроенный чувствительный датчик излучения засекает полицейские радары с дистанции более километра. Он работает в различных диапазонах и распознает приборы контроля по заложенной в память базе сигнатур.Высокая чувствительность датчика сочетается с хорошей помехозащищенностью. Программа отфильтрует ложные сигналы, и прибор не будет реагировать на автоматическую дверь ближайшей заправки...



Mio для всех Подарок ценный, и любой мужчина-автомобилист, безусловно, будет рад получить такой прибор к празднику... Стоп! А почему только мужчина? Что за сексизм такой!? У нас что, женщины машины не водят? Да сплошь и рядом! Так что, мужики, принимайте идею на вооружение. Восьмое Марта близко! Глядишь, и «писем счастья» с квитанциями на круглую сумму ваша ненаглядная будет «привозить» меньше. Да и просто ездить станет аккуратней. Умный Mio не просто предупреждает — он дисциплинирует!