Шипы разрушают дороги. Давайте запретим шипы!

Противники шипованных шин любят вспоминать, что «шиповки» запрещены в большинстве стран Европы. Это не совсем так. Хотя список стран и правда длинный.

Где запрещены шипы

Использовать шипы запретили: Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Испания, Македония, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория. То есть 18 из 50 европейских стран. Иногда в этот список включают Турцию, хотя 95% ее территории относится к Азии. И — наверное, на всякий случай — страны, где не регламентировано использование зимних шин вовсе, так как Андорра, Кипр и Мальта. Неудивительно: киприоты и мальтийцы видят снег раз в 30 лет. Но Андорра... там же есть горнолыжный туризм.

Главная причина запрета — шипованные шины способствуют разрушению дорожного полотна, что ведет к дополнительным тратам на их ремонт. Второстепенная — забота о здоровье граждан. Теоретически, пыль от асфальтобетона, попадая в легкие человека, может способствовать развитию разных заболеваний: легочных, сердечно-сосудистых и даже раковых. Она токсична сама по себе и переносит канцерогенные вещества от выхлопных газов и продуктов износа шин. Первыми об этом заговорили японцы. И уже в 1990 году шипованные шины в Японии были запрещены.

Позже эту проблему исследовали шведские ученые, доказавшие, что шипованные шины повышают токсичность дорожной пыли, способствуя увеличение концентрации тяжелых металлов и ароматических углеводородов в воздухе. По данным аналитиков из компании Gustavson, только за один зимний сезон 1988–1989 годов дороги Швеции потеряли 450 тысяч тонн дорожного полотна. Аналогичное исследование провели в 1997 году и норвежцы, обнаружив потерю 300 тысяч тонн асфальта из-за шипованных шин. Тем не менее ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в других скандинавских странах шипы не попали под запрет.

Разрешено

В США и Канаде, где забота о здоровье едва ли уступает японской или скандинавской, шипованные шины разрешены — притом что канадцы, в целом, подтвердили выводы японцев и шведов. Запрет на шипы существует только в 6 американских штатах. Причины малопонятны. Например, на шипованных шинах нельзя ездить по Гавайям (Гавайским островам), но можно по Нью-Мексико, штате на юго-востоке страны. Возможно, потому, что 1 февраля 1951 года температура воздуха в Гавилане (Нью-Мексико) опустилась до —46°С.

Теперь составим список европейских стран, где шипованные шины разрешены. Здесь придется писать подробнее, так как во многих странах есть дополнительные условия использования.

Мы составили для вас карту европейских стран, где использование шипованных шин разрешено и запрещено. Красным помечены страны, где шипы под запретом, зеленым — где разрешены. Желтым маркированы страны, где не регламентируется использование зимних шин.

Австрия. «Шиповки» разрешены для транспортных средств с разрешенной максимальной полной массой не больше 3,5 тонн и с ограничениями скорости до 100 км/ч на автобанах и до 80 км/ч на прочих дорогах. Интересно, как попасть в Австрию на шипах, если во всех соседних странах они вне закона?

«Шиповки» разрешены для транспортных средств с разрешенной максимальной полной массой не больше 3,5 тонн и с ограничениями скорости до 100 км/ч на автобанах и до 80 км/ч на прочих дорогах. Интересно, как попасть в Австрию на шипах, если во всех соседних странах они вне закона? Албания. Шипованные шины разрешены.

Шипованные шины разрешены. Бельгия. Шипы разрешены с 1 ноября по 31 марта. Ограничение по массе — те же 3,5 тонны, по скорости — 90 км/ч на магистралях и 60 км/ч на остальных дорогах.

Шипы разрешены с 1 ноября по 31 марта. Ограничение по массе — те же 3,5 тонны, по скорости — 90 км/ч на магистралях и 60 км/ч на остальных дорогах. Великобритания разрешает использование шин с шипами при условии, что они не повреждают дорожное покрытие. То есть такая возможность все-таки существует.

разрешает использование шин с шипами при условии, что они не повреждают дорожное покрытие. То есть такая возможность все-таки существует. Греция. Шипованные шины могут быть использованы, если этого требуют погодные условия.

Шипованные шины могут быть использованы, если этого требуют погодные условия. Дания. Шипы разрешены с 1 ноября по 1 апреля с ограничениями скорости до 110 км/ч на магистралях и 80 км/ч на прочих дорогах.

Шипы разрешены с 1 ноября по 1 апреля с ограничениями скорости до 110 км/ч на магистралях и 80 км/ч на прочих дорогах. Италия. Ограничения скорости для автомобилей с шипованными шинами — 90 км/ч за городом и 50 км/ч в городах.

Ограничения скорости для автомобилей с шипованными шинами — 90 км/ч за городом и 50 км/ч в городах. Исландия. Шипованные шины разрешены.

Шипованные шины разрешены. Ирландия. Шипованные шины разрешены. Ограничения скорости — до 112 км/ч на магистралях и до 96 км/ч на прочих дорогах.

Шипованные шины разрешены. Ограничения скорости — до 112 км/ч на магистралях и до 96 км/ч на прочих дорогах. Латвия. Шипованные шины можно использовать с 1 октября по 1 мая.

Шипованные шины можно использовать с 1 октября по 1 мая. Литва. Шипованные шины можно использовать с 1 ноября по 31 марта.

Шипованные шины можно использовать с 1 ноября по 31 марта. Лихтенштейн. Шипы разрешены, ограничение скорости — 80 км/ч.

Шипы разрешены, ограничение скорости — 80 км/ч. Люксембург. И здесь можно использовать шины с 1 декабря по 31 марта — на автомобилях с полной массой до 3,5 тонн, специальных автомобилях и автобусах. При этом необходимо соблюдать ограничения скорости в 60 и 90 км/ч в городах и за городом соответственно. Автомобиль должен быть маркирован знаком с ограничением скорости 60 км/ч.

И здесь можно использовать шины с 1 декабря по 31 марта — на автомобилях с полной массой до 3,5 тонн, специальных автомобилях и автобусах. При этом необходимо соблюдать ограничения скорости в 60 и 90 км/ч в городах и за городом соответственно. Автомобиль должен быть маркирован знаком с ограничением скорости 60 км/ч. Монако. Шипы разрешены.

Шипы разрешены. Норвегия. В этой стране, похоже, самые сложные правила использования шин с шипами. Они запрещены между первым понедельником после Пасхи и до 31 октября — если это не требуют погодные условия. Использовать шипованные шины можно в северной части страны, регионах Нордланде, Тромсе и Финнмарке с 15 октября по 1 мая, соблюдая ограничения скорости до 90 км/ч на магистралях и 80 км/ч на других дорогах. При этом местные власти могут допускать исключения из правил. На транспортных средствах с массой до 3,5 тонн шипованные шины должны стоять на всех колесах.

В этой стране, похоже, самые сложные правила использования шин с шипами. Они запрещены между первым понедельником после Пасхи и до 31 октября — если это не требуют погодные условия. Использовать шипованные шины можно в северной части страны, регионах Нордланде, Тромсе и Финнмарке с 15 октября по 1 мая, соблюдая ограничения скорости до 90 км/ч на магистралях и 80 км/ч на других дорогах. При этом местные власти могут допускать исключения из правил. На транспортных средствах с массой до 3,5 тонн шипованные шины должны стоять на всех колесах. Финляндия также допускает использование зимних шипованных шин (на всех колесах) с 1 ноября по 31 марта. Ограничения скорости — 100 км/ч на магистралях и 80 км/ч на других дорогах.

также допускает использование зимних шипованных шин (на всех колесах) с 1 ноября по 31 марта. Ограничения скорости — 100 км/ч на магистралях и 80 км/ч на других дорогах. Франция. Шипованные шины разрешены с 1 ноября по 31 марта. Ограничения скорости — до 50 км/ч в городах и 90 км/ч за городом.

Шипованные шины разрешены с 1 ноября по 31 марта. Ограничения скорости — до 50 км/ч в городах и 90 км/ч за городом. Швеция. Шипованные шины можно использовать и в этой стране, с 1 октября по 30 апреля. Если автомобиль на «шиповках» буксирует прицеп, и он должен быть с шипами.

Шипованные шины можно использовать и в этой стране, с 1 октября по 30 апреля. Если автомобиль на «шиповках» буксирует прицеп, и он должен быть с шипами. Швейцария. Шипованные шины в целом использовать можно, но не на всех автобанах, с 1 ноября по 30 апреля. Для автомобилей с шипами действуют ограничения скорости до 50 км/ч в городах и до 80 км/ч за городом.

Шипованные шины в целом использовать можно, но не на всех автобанах, с 1 ноября по 30 апреля. Для автомобилей с шипами действуют ограничения скорости до 50 км/ч в городах и до 80 км/ч за городом. Эстония. Можно использовать шипованные шины с 1 ноября по 1 мая на транспортных средствах с полной массой не более 3,5 тонн, на всех колесах, в том числе прицепа. Ограничение скорости — до 90 км/ч.

В Республике Беларусь и Украине шипы также разрешены. Таким образом тезис, что зимние шипованные шины запрещены в большинстве европейских стран — ложный.

Скандинавский рисунок протектора (на фото) часто сочетается с ошиповкой шин. Европейский тип такую возможность не подразумевает.

А может, и нам запретить?

О запрете шипованных шин в России говорили неоднократно и продолжают говорить до сих пор. У нас вообще любят что-нибудь запретить (хотя бы для того, чтобы потом это снова разрешить). Новая (не сказать, что свежая) идея наших законотворцев — ограничить скорость движения на автомагистралях для автомобилей с шипованными шинами до 90 км/ч. При обосновании будут опираться, как принято, на зарубежный опыт. Но, во-первых, как «шипованные» машины будут отличать от «нешипованных»? Потребуется какая-то дополнительная маркировка. А ведь только что отказались от знаков «Ш», признав их абсурдность на современных дорогах. Собрались возвращать?

Кроме того, по статистке, 70% российских покупателей зимних шин предпочитают шины шипованные, а не фрикционные. И если им ограничат скорость движения, с той же скоростью придется ездить остальным.

И климатические, и дорожные условия России не позволяют отказываться от шипованных шин совсем. Нынешняя «еврозима» — аномалия, даже если верить в глобальное потепление. Морозных зим на наш век еще хватит. Тем более что самая коварная погода для дорог — когда температура воздуха колеблется возле 0°С. Днем выпадают осадки, а ночью образуется ледяная корка, на которой тяжело приходится даже с фрикционными шинами, особенно на спусках-подъемах и поворотах. А ровных дорог у нас не так уж и много.

А чтобы дороги не «убивались» шипами, их нужно строить и обслуживать с соблюдением всех нормативов. Колейность образуется не только от шипов, но и от, например, перегруженных грузовиков. Колея в правых рядах наших дорог не только зимой, но и летом — обычное дело.

Материалы по теме Шипы или липучки — эксперты ЗР выбирают шины на зиму

Вероятность попасть в аварию из-за «скользких» шин и потерять не только здоровье, но даже и жизнь, намного выше вероятности надышаться дорожной пыли до фатальных последствий для организма. Тем более когда очень сложно установить, какая именно пыль произведена шипованными шинами, какая — нешипованными, и какая — вообще не шинами.

Аргумент, что в советское время не было не только шиповок, но и даже просто зимних шин, а как-то ездили, — вовсе не аргумент: и скорость движения, и плотность были совершенно другими. Да и дороги тогда не поливали реагентами и не «солили», как сейчас, так что под колесами был шершавый наст. Кстати, реагенты, «травящие» снег и лед до дорожного полотна, действительно делают шипованные шины вредными. Но и испарения от реагентов нам здоровья точно не добавляют.

В 2004 году в Норвегии на один сезон запретили использование шипованных шин. Число аварий (особенно мелких) резко возросло — в городах, на перекрестках со светофорами. Власти тут же сняли запрет. Мы же не хотим, как у них?