Лада Ларгус CNG: что у него с ресурсом? — журнал За рулем

Лада Ларгус CNG: что у него с ресурсом?

Вопрос надежности битопливных Лад активно обсуждается на форуме «За рулем». Точка в споре не поставлена.

Lada Largus
Lada Largus

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Лада Ларгус CNG: на метане и правда можно сэкономить?

— Вопрос про битопливный Ларгус. Слышал, что вазовцы не стали устанавливать специальные клапаны под газ, а стандартные быстро прогорают из-за работы на метане. Так ли это?

— Клапаны и другое «железо» в битопливных и чисто бензиновых двигателях автомобилей Лада одинаковые. Помимо иной прошивки, агрегаты конструктивно отличаются друг от друга только штуцерами, установленными на модуле впуска.

Никакой информации о надежности и ресурсе битопливных моторов сегодня нет, так как Весты CNG и Ларгусы CNG разошлись пока что малым тиражом.

Кроме того, даже при работе на газе в двигатель всё равно впрыскивается бензин (в высоконагруженных режимах это необходимо для защиты катколлектора), что несколько снижает температуру в цилиндрах, а вместе с ней и пагубное влияние газового топлива на ресурс моторов.

Под капотом метановый довесок ничто не выдает: новые элементы нужно поискать.
Под капотом метановый довесок ничто не выдает: новые элементы нужно поискать.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA Largus (9)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

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