Сегодня, в 12:00 Лада Ларгус CNG: что у него с ресурсом? Вопрос надежности битопливных Лад активно обсуждается на форуме «За рулем». Точка в споре не поставлена.
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— Вопрос про битопливный Ларгус. Слышал, что вазовцы не стали устанавливать специальные клапаны под газ, а стандартные быстро прогорают из-за работы на метане. Так ли это?
— Клапаны и другое «железо» в битопливных и чисто бензиновых двигателях автомобилей Лада одинаковые. Помимо иной прошивки, агрегаты конструктивно отличаются друг от друга только штуцерами, установленными на модуле впуска.
Никакой информации о надежности и ресурсе битопливных моторов сегодня нет, так как
Весты CNG и Ларгусы CNG разошлись пока что малым тиражом.
Кроме того, даже при работе на газе в двигатель всё равно впрыскивается бензин (в высоконагруженных режимах это необходимо для защиты катколлектора), что несколько снижает температуру в цилиндрах, а вместе с ней и пагубное влияние газового топлива на ресурс моторов.
Под капотом метановый довесок ничто не выдает: новые элементы нужно поискать.
Под капотом метановый довесок ничто не выдает: новые элементы нужно поискать.
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