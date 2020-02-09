Сначала — «плюс»: вот как «прикуривать» правильно — журнал За рулем

Сначала — «плюс»: вот как «прикуривать» правильно

Эксперт «За рулем» уточняет порядок действий при реанимации разрядившегося аккумулятора.

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 — Почему в своих рекомендациях по «прикуриванию» автомобиля от внешнего источника вы делаете упор на то, что вначале надо подсоединять именно «плюсовые» провода?

— Дело в безопасности. Если сначала подключить «минусовой» провод, а потом браться за «плюсовой», любое неосторожное движение может привести к короткому замыканию. При случайном падении «плюсового» провода, уже подключенного к батарее, он с высокой вероятностью упадет на токонесущий элемент кузова. Результат тот же — короткое замыкание.

Контакт же «минусового» провода с кузовом ничем не грозит.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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