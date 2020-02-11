Права приостановили, но не забрали. А что будет, если сяду за руль? — журнал За рулем

Права приостановили, но не забрали. А что будет, если сяду за руль?

На вопросы читательницы «За рулем» отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

Из-за долга приостановили действие прав. Однако водительское удостоверение осталось на руках. Что мне грозит, если я нарушу запрет и сяду за руль? Учитывая, что срок действия прав истек в декабре, могу ли я их поменять? И могу ли я сдать экзамены на новую категорию?

Елена, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Данный правовой институт называется временным ограничением на пользование должником специальным правом. В соответствии со статьей 67.1 федерального закона от 2 октября 2007 года № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» под таковым понимается «приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством РФ специального права в виде права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами) до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения».

Изъятие водительского удостоверения в данном случае российским законодательством не предусмотрено, равно как и запрет на замену водительского удостоверения в связи с истечением срока действия и получение права на управление транспортным средством другой категории. Однако до возникновения оснований для отмены данного ограничения пользоваться правом на управление нельзя. Нарушение должником установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством наказывается обязательными работами на срок до 50 часов или лишением специального права на срок до одного года (статья 17.17 КоАП РФ).


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Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

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