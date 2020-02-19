Его звали Астеро: неизвестный УАЗ из стеклопластика

Трехдверный автомобиль с кузовом из стеклопластика разошелся тиражом около тридцати экземпляров.

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Автомобиль Астеро выпускался в конце 1990‑х годов на 57‑м экспериментальном автомобильном заводе в Санкт-Петербурге, а также на производственных площадях предприятия «АГ Автоком» в Бурятском автономном округе. Появление индекса УАЗ‑3128 на машине объясняется тем, что Одобрение типа транспортного средства было получено через военное ведомство.

В основе — автомобиль УАЗ‑31514. Кузов — трехдверный, из стеклопластика. Двигатели использовали разные: уазовский УМЗ‑421 (2,9 л, 100 л.с.), заволжскую V‑образную «восьмерку» ЗМЗ‑511 (4,25 л, 147 л.с.), а также ЗМЗ‑406 (2,3 л, 135 л.с.). Передняя подвеска — пружинная, задняя — рессорная. По имеющимся сведениям, изготовили около трех десятков автомобилей.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

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Фото: из архива автора