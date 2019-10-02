Выбираем вазовскую «классику» с пробегом: главные принципы

Если вам нужен автомобиль на каждый день за небольшие деньги, то лучше ВАЗов ничего не найти. Эксперт «За рулем» знает, на что нужно обратить внимание при выборе. Просто следуйте его рекомендациям.

Еще совсем недавно Жигули были не просто неотъемлемой частью транспортного потока, но главной его составляющей. Сегодня классические ВАЗы потихоньку уходят со сцены, и не только в крупных городах. Однако в продаже еще полно автомобилей. Рассказываем, как правильно выбрать заднеприводную Ладу.

Тратить больше 100 000 рублей нет смысла

За 50–100 тысяч рублей можно взять одну из четырех моделей — 2104, 05, 06 и 07. При наличии большей суммы лучше присмотреться к переднеприводным моделям из Тольятти. Они и надежнее, и комфортнее, и выбор больше.

Если вам нужен не просто транспорт, но и средство перевозки, то внимание нужно сосредоточить на «четверках». Для своих габаритов это довольно вместительный универсал с удобным багажником. Их производили не только в Тольятти, но и на заводе в Ижевске — такие машины оснащены более удобными сиденьями от автомобиля Иж-Ода и передней панелью от ВАЗ-2107. Под капотом — двигатель ВАЗ-21067 с распределенным впрыском.

ВАЗ-2104 универсал. Производство это модели в Тольятти свернули в 2003-м. Но в продаже можно найти машину родом из конца нулевых ижевской сборки. Такие «четверки» нередко красили в металлик и они получали бампера (а иногда и решетку с капотом) от ВАЗ-2107.

Если же универсал не главная цель, то можно поискать и седан. Среди «пятерок», «шестерок» и «семерок» лучше выбрать последнюю. Передние сиденья «семерки» с интегрированными подголовниками — самые удобные во всем жигулевском семействе.

ВАЗ-2107. Поздние экземпляры окрашивали в цвет металлик. Найти экземпляр в очень хорошем состоянии можно. За такой попросят 130–170 тысяч рублей.

При прочих равных у «семерки» самый удобный салон, отчасти благодаря высокой передней панели с тахометром на приборном щитке (у «пятерки» тахометра не было).

Пробег не важен

Смотреть на пробег особого смысла нет. Как бы банально это ни звучало — нужно смотреть на состояние. Впрочем, любой необходимый ремонт не сильно ударит по карману. Еще одним гигантским плюсом вазовской «классики» является потрясающая ремонтопригодность. Нужные детали вы найдете практически в каждом магазине автозапчастей. А ремонт можно провернуть самостоятельно — при наличии определенных навыков, книги по ремонту этой модели и смотровой ямы.

Куда более пристальное внимание нужно уделять состоянию кузова. Ведь даже самые свежие машины подвержены сильному воздействию коррозии. Обязательно проверьте состояние пола в багажнике, область под запасным колесом. Проверяйте состояние порогов. В любом случае коррозия будет присутствовать. И первые дырки ржавчина проедает именно там.

Эта «пятерка» давно сгнила. Тем не менее ее владелец ездит ежедневно, даже зимой. А что делать? Сдашь в утиль — останешься без колес. И продать непросто.

Если с умом подойти к покупке, то за небольшие деньги есть шанс найти экземпляр, который прослужит вам не один год. Но без поломок не обойдется в любом случае. Учитывайте это при планировании расходов на дальнейшее обслуживание.

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