В МВД России недавно разработали для модного транспорта универсальный термин — средство индивидуальной мобильности (СИМ). Он должен появиться и в обновленных правилах дорожного движения. Останется заставить выучить ПДД пользователей моноколес и электросамокатов.

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— Сейчас вновь хотят пересматривать ПДД, поскольку всем надоели тяжеловесные формулировки и противоречия. Но нет ли у вас ощущения, что каждая из этих многословных формулировок появлялась после очередного финта ушлого адвоката? Дескать, его клиент двигался на «суперколесе», о котором в ПДД нет ни слова…

—У меня есть другое ощущение: внося поправки в ПДД, чиновники «делом» доказывают свою полезность.

Что касается различных «суперколес», то НИЦ БДД МВД РФ (ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России») недавно разработал для всех подобных средств передвижения универсальный термин — средство индивидуальной мобильности (СИМ). По планам термин появится в обновленных ПДД — с изложением общих для всех пользователей СИМ требований. Как автомобилист, с интересом почитаю новые пункты! Однако рассчитывать на то, что все пользователи СИМ тоже их прочитают, я не стал бы.

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС