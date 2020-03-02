Грязь в цилиндры точно не попадет!

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При замене свечей зажигания важно предотвратить попадание песка в цилиндры.

На восьмиклапанном моторе моей Лады Гранты я очищаю свечные колодцы жидкостью для промывки карбюраторов и дроссельных узлов в аэрозольной упаковке. Жидкость выдувает грязь полностью и быстро высыхает. После такой чистки можно смело выворачивать свечи, не опасаясь попадания грязи в цилиндры.

С. Рыков, Москва

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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