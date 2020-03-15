Проверено «За рулем»: многофункциональная вешалка

Присоски и крючки на этом устройстве отнюдь не для красоты — в дороге оно окажется весьма полезным.

Универсальная вешалка позволяет не только развесить пиджак и брюки за спинкой переднего сиденья. Функционал устройства расширен: например, с помощью шести присосок на вешалке можно закрепить планшет. При проверке присоски надежно удерживали устройства с экраном диагональю до 10 дюймов и массой до 600 граммов.

В нижней части вешалки предусмотрены два прочных крюка, которые свободно удерживают пару сумок общей массой около 10 кг. Оригинально выполнено крепление вешалки к подголовнику. Полоса вешалки с захватами сгибается по месту и зацепляется за выдвижные стержни подголовника.

Единственный нюанс: температура вешалки при установке должна быть не ниже +10 градусов. Поэтому можно либо снять подголовник и установить на него вешалку в тепле, либо вынести вешалку из дома и, пока не остыла, установить в машине.

А будучи установленным, это многофункциональное устройство выдержит даже суровые морозы.

Вот еще один полезный гаджет: он пригодится, если у головного устройства мультимедийной системы вашего автомобиля нет модуля Bluetooth. Он поможет подключить смартфон к штатной аудиосистеме, даже если нет USB-разъема.

Фото: фирма-производитель