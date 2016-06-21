Сегодня, в 8:00 Ребенок хочет сидеть впереди. Можно, если в бустере? — ответ ГИБДД Чтобы перевозить детей таким образом, нужно соблюсти несколько условий, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Разрешено ли применение бустера на переднем сиденье автомобиля? Татьяна Владимировна, Симферополь
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Если так называемый бустер сертифицирован на соответствие Правилам ЕЭК ООН № 44–04 «Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах», что подтверждается соответствующей маркировкой, он считается детским удерживающим устройством.
В этом случае его использование на переднем сиденье легкового автомобиля для перевозки ребенка в возрасте младше 12 лет разрешено, - разумеется, при условии, что
удерживающее устройство подобрано под рост и вес ребенка и применяется в соответствии с руководством по эксплуатации. Приведенные требования содержатся в пункте 22.9 ПДД. Подробнее о правилах перевозки детей в автомобилях читайте тут. Фото: depositphotos
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