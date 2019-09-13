Читателя «За рулем» оштрафовали за то, что его 10-летняя дочка ехала непристегнутой, но не на 1000 рублей («за ремень»), а на 3000 рублей — за отсутствие детского кресла. Ситуацию разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.

Вез десятилетнюю дочку, не пристегнутую ремнем безопасности. Вину признаю. Однако меня оштрафовали не за ремень, а за отсутствие детского кресла. Как так? Ведь теперь разрешено возить детей без кресла!

Валентин П., Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Вы не правы в оценке ситуации.

Чтобы развеять заблуждение, напомню требования пункта 22.9 Правил дорожного движения. Так, перевозка детей младше семи лет в легковом автомобиле или кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система Isofix, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле или кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система Isofix, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Таким образом, штатный ремень безопасности может использоваться только при перевозке детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье легкового автомобиля. При этом, учитывая, что правила перевозки детей регламентируются специальными нормами, их нарушение влечет за собой ответственность не по «общей» статье 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), а по статье 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) — на водителя налагается штраф в размере 3000 рублей.

Многочисленными исследованиями доказано, что «взрослые» ремни безопасности не могут обеспечить сопоставимый уровень защиты ребенка весом до 36 кг и ростом до 150 см по сравнению с официально одобренными детскими удерживающими системами (устройствами). В связи с этим положение об использовании ремней безопасности в качестве альтернативы указанным системам надо рассматривать не как лазейку в законодательстве для отказа от приобретения удерживающей системы, а исключительно как выход из ситуации, когда в силу определенных причин (невозможность подобрать устройство под вес и рост ребенка, инвалидность и тому подобное) ее использование невозможно.

Краш-тест детских кресел и бустеров читайте (и смотрите на видео) по этой ссылке.

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