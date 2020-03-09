Блог Петра Меньших: Toyota RAV4 против Kia Sportage Было интересно узнать, есть ли в Тойота РАВ4 что-нибудь запредельное (так утверждает реклама), кроме цены. Для сравнения мы вызвали лидера продаж Киа Спортейдж. Градиент, фактура, тактильность... — дизайнеры тестируют Volvo Так мы на машины еще не смотрели. И это странно! Ведь автомобиль — это не только (и даже не столько) двигатель с подвеской, сколько дизайн. Внешность машины либо радует нас много лет, либо мы, взявшись в салоне за ручку двери новой модели, даже не хотим открывать ее — настолько неказисто выглядит эта ручка, что уже неважно, что там внутри будет. Motul покорил «Байкальскую милю» В Бурятии завершился второй фестиваль скорости «Байкальская миля-2020». В нем приняли участие более 100 команд из России, Франции, Германии, Польши и Италии. Motul в заездах по байкальскому льду в этом году представляли три мотоцикла и один автомобиль ГАЗ-21 «Волга».