Блог Петра Меньших: Toyota RAV4 против Kia Sportage — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Toyota RAV4 против Kia Sportage

Было интересно узнать, есть ли в Тойота РАВ4 что-нибудь запредельное (так утверждает реклама), кроме цены. Для сравнения мы вызвали лидера продаж Киа Спортейдж.

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

Помню первую версию РАВ4 на Женевском автосалоне — это была сенсация, все сразу захотели этот кроссовер. Уверен, и Спортейдж создавали, глядя на японскую выкройку. И что же сегодня, удаётся ли РАВ4 сохранять отрыв, или уже корейцы могут потирать руки?

Об этом наш тест и видео, которые можно посмотреть здесь.

Фото: «За рулем»
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