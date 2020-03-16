Купил старый ВАЗ на черных номерах. Есть шанс сохранить их?
Ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова читателю «За рулем» — однозначный: номера подлежат замене.
Купил ВАЗ‑2101 у первого владельца. Машина 1978 года выпуска, поэтому на ней стоят черные номера. Как сделать так, чтобы при перерегистрации номера остались старыми?
Вениамин Зуев, Свердловская область
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Согласно Правилам государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России, утвержденным приказом МВД от 26 июня 2018 г. № 399, государственные регистрационные знаки, не соответствующие законодательству РФ, при производстве регистрационных действий, не связанных с прекращением регистрации транспортного средства, подлежат на основании заявления владельца замене в установленном порядке.
Данное положение в полной мере относится к знакам, описанным вами, поскольку они не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50577 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».
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Фото: Виталий Созинов (Фотохроника ТАСС)
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