Купил старый ВАЗ на черных номерах. Есть шанс сохранить их?

Ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова читателю «За рулем» — однозначный: номера подлежат замене.

Купил ВАЗ‑2101 у первого владельца. Машина 1978 года выпуска, поэтому на ней стоят черные номера. Как сделать так, чтобы при перерегистрации номера остались старыми?

Вениамин Зуев, Свердловская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Согласно Правилам государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России, утвержденным приказом МВД от 26 июня 2018 г. № 399, государственные регистрационные знаки, не соответствующие законодательству РФ, при производстве регистрационных действий, не связанных с прекращением регистрации транспортного средства, подлежат на основании заявления владельца замене в установленном порядке.

Данное положение в полной мере относится к знакам, описанным вами, поскольку они не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50577 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

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Фото: Виталий Созинов (Фотохроника ТАСС)