Вход
и
регистрация
Весь сайт
Найти
Новости
Статьи
Тесты
Блоги
Документы
Шины
Магазин
Новости
Статьи
Тесты
Блоги
Документы
Марки и модели
Парк ЗР
Фото и видео
Подборки
Шины
Спецпроекты
Авторы
Опросы ЗР
ПДД онлайн
Форум
Все Новости
Дороги
Тюнинг
Страхование
Топливо
Ретро
Происшествия
Закон
Авторынок
Автоновинки
Технологии
Курьезы
Спорт
Сегодня, в
10:44
Въезды в Москву частично перекрыли
На въездах в столицу установлены кордоны, и дежурящие на них полицейские проверяют водителей.
Сегодня, в
10:28
Новые правила передвижения по Москве и Подмосковью — уже с 15 апреля
Со среды для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
Вчера, в
12:00
В Москве продают Ниву 6х6. Совсем недорого
Автомобиль появился стараниями гаражных «кулибиных» в Самарской области, а ныне находится в столице.
Все Статьи
Детали
Дороги
Статистика
Консультант
Презентация
Перcона
Сегодня, в
9:30
Можно ли ездить на зимних шинах летом?
С переобувкой в этом году есть засада не только из-за погоды. А что, если придется тянуть до лета?
Сегодня, в
8:54
Где мне взять пропуск? Что будет, если его нет? И еще 9 вопросов
Власти вводят электронные пропуска, которые ограничат передвижения граждан на личном и общественном транспорте. «За рулем» отвечает на главные вопросы о том, как теперь передвигаться.
Сегодня, в
8:00
Самодельная WD-40: простой рецепт от читателя «За рулем»
Понадобится всего два ингредиента, которые найдутся в каждом гараже, и пузырек с распылителем.
Все Тесты
Тест-драйв
Сравнительный тест
Авто с пробегом
Автопутешествие
10
апреля
Взять нельзя отказаться: брать ли машину после ДТП
По статистике сервиса проверки истории авто avtocod.ru, каждый вторая машина, чья история пробивалась через агрегатор в 2019 году, побывала в аварии. Чаще всего среди битых фигурировали автомобили марки Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Nissan и LADA.
9
апреля
20 главных вопросов о Volvo — очень подробный тест
Volvo V60 Cross Country — универсал повышенной проходимости. В Европе такие автомобили популярны, а у нас считаются нишевыми: многие забывают о них при выборе. А напрасно — посмотреть есть на что!
9
апреля
Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой
Эксперт «За рулем» считает, что геометрическая проходимость стала даже лучше.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов
cookie
, в целях функционирования сайта.