Можно ли ездить на зимних шинах летом? — журнал За рулем

Можно ли ездить на зимних шинах летом?

С переобувкой в этом году есть засада не только из-за погоды. А что, если придется тянуть до лета?

Давайте вспомним, что на этот счет требуют от водителей ПДД и КоАП РФ.

Можно ли продолжать ездить летом на зимней резине?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Можно ли ездить летом на зимних шинах?

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...