Сработали подушки безопасности: во сколько обойдется ремонт

Иногда подушки раскрываются буквально на ровном месте и без необходимости! Какие запчасти покупать и сколько это стоит, рассказывает эксперт «За рулем».

Одна из свежих реальных ситуаций: на автомобиле Ford Focus второго поколения (после рестайлинга) фронтальные подушки безопасности раскрылись… от наезда на бордюр. Без удара, без столкновения! Как такое может быть?

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В модуль управления подушками, естественно, заложены алгоритмы против ошибочного срабатывания компонентов. Но все ситуации просчитать невозможно или почти невозможно — иногда подушки могут раскрыться даже от менее существенного внешнего воздействия.

А раз от этого никто на сто процентов не застрахован, давайте на примере этого же Фокуса посмотрим, как полноценно и в тоже время с минимальными затратами восстановить безопасность машины! Естественно, будем делать оговорки и указывать на отличительные особенности в ремонте и диагностике разных моделей.

Предварительный осмотр Фокуса заставил напрячь мозги и взяться за калькулятор. Пассажирская подушка при раскрытии раскурочила переднюю панель и разбила лобовое стекло с обогревом, а еще же надо что-то делать с блоком управления подушками и прикупить массу запчастей. Делайте ставки: сколько всего пришлось заменить и сколько денег отдать за ремонт!

При раскрытии подушек безопасности на некоторых автомобилях могут оплавляться их разъемы и даже куски проводки. Это происходит из-за высокой температуры при срабатывании пиропатронов. В зависимости от конкретной машины производитель допускает ремонт проводки или требует замены целого жгута\покупки ремкомплекта (если таковой предусмотрен). В любом случае приличные затраты. Благо, это не относится к Фокусу 2: у него проводка при срабатывании подушек не страдает.

При покупке блока водительской подушки безопасности важно учитывать исполнение руля для конкретной комплектации автомобиля. В частности, на рестайлинговом Фокусе 2 «баранки» имеют разное число спиц и опционные клавиши управления, поэтому существует несколько видов корпусов с подушкой. Новый блок под руль Фокуса стоит около 8000 рублей, а снятый с подержанной машины обошелся в 2500 рублей.

И еще одна неприятная особенность Фокуса 2 (и не только его): при срабатывании пассажирской подушки ее крышка всегда разбивает ветровое стекло! Причем в этой комплектации оно с подогревом. За такое оригинальное стекло просят примерно 20 000 рублей. Разумеется, резонно посмотреть на заменители. Например, для Фокуса качественный аналог марки XYG ­приобрели вдвое дешевле — за 9500 рублей.



При раскрытии подушек безопасности предварительно срабатывают преднатяжители ремней. Они делятся на два типа: на встроенные в катушку ремня и встроенные в замок ремня. На Фокусе 2 применяется второй вариант, который является более дешевым при ремонте. Отработавший преднатяжитель меняют в сборе с замком, а ремень осматривают на предмет повреждений. Следы его растяжения или перетирания могут появиться в месте контакта ремня с анкером (верхним креплением), тогда требуется замена. (Хотя, по-хорошему, ремень в любом случае лучше заменить.) Активированный замковый преднатяжитель хорошо видно невооруженным глазом по сжатию его основания. На фото показаны новый и отработавший узлы. В нашем случае ремни не имели повреждений, а за пару бэушных преднатяжителей взяли всего 2000 рублей (один новый стоит около 10 000 рублей). Срабатывание преднатяжителя, встроенного в катушку ремня безопасности, на большинстве автомобилей означает замену ремня с катушкой в сборе. А это уже куда дороже. При активации такого преднатяжителя ремень клинит в катушке.

На большинстве машин последних генераций стоят одноразовые модули управления Airbag, которые приходится менять после первого же срабатывания (электронного факта аварии) тех или иных компонентов системы. А вот более великовозрастные автомобили оснащены «долгоиграющими» блоками, у которых в запасе до пяти-шести срабатываний. У нашего Фокуса это первое ДТП, поэтому модуль стоимостью 10 000 рублей остается на месте. Однако его нужно «сбросить», иначе после установки новых подушек и преднатяжителей ремней не погаснет индикация неисправности и система будет неработоспособна. Для этой операции необходим толковый диагност с соответствующим оборудованием, потому что далеко не любым универсальным набором (софтом и адаптерами) возможно выполнить такую операцию. Обнуление модуля (сброс флага аварии) обходится примерно в 1500 рублей.

Ford Focus II — один из многочисленных примеров дорогой для восстановления фронтальной пассажирской подушки безопасности. Блок встроен в переднюю панель таким образом, что при раскрытии подушки разрывается ее монолитная обшивка. Адекватный ремонт влетает в копеечку, поскольку приходится ­восстанавливать (перетягивать) или менять' ­ всю панель.

Куда лучше дела обстоят с вариантом, как, например, у Дастера, когда блок с пассажирской подушкой является отдельным элементом в панели. При ее раскрытии страдает только накладка.

Из всех возможных вариантов восстановления передней панели хозяева данного Фокуса пошли по пути ее замены на подержанную. Дело в том, что на большинстве современных автомобилей она не является монолитным блоком, а состоит из двух частей: нижнего основания и накладки (фото ниже). Новая облицовка для Фокуса 2 стоит аж 55 000 рублей, а бэушная в идеальном состоянии обошлась всего в 13 000 рублей. Это более простой и разумный вариант, чем покупать восстановленную неизвестно как накладку за 7000–8000 рублей или отдавать на перетяжку пострадавшую. Однако это расклад именно для Фокуса 2. Подбирая вариант восстановления для какого-то другого автомобиля, нужно смотреть на соотношение стоимости ремонта панели и покупки подержанной детали.

ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ

Запчасть/Операция Цена, ₽ Водительская подушка безопасности 2500 Пассажирская подушка безопасности 1500 Преднатяжители ремней безопасности 2000 Накладка передней панели 13 000 Слесарные работы в сервисе 9000 Сброс блока управления подушками безопасности 1500 Ветровое стекло с подогревом 9500 Замена ветрового стекла 1500 Итого* 40 500

* Без учета стоимости доставки запчастей в сервис.

Подержанная безопасность

Бэушные подушки безопасности, преднатяжители ремней и другие компоненты Airbag — безопасный товар. То есть при ДТП в автомобиле срабатывают только те средства, которые активирует блок управления — все остальное считается исправным на 99% и пригодным для установки в другие машины. Конечно, существует определенный риск купить неисправный элемент, но при правильном восстановлении (грамотной замене всех необходимых составляющих) система сразу выдаст ошибку, по которой легко найти виновника. По опыту сервисменов, некондиционные запчасти встречаются крайне редко, при этом адекватные магазины или разборки чаще всего идут навстречу покупателям и готовы на замену.

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