Если вы беспокоитесь, что езда по выбоинам убьет подвеску, то вот видео про новую опасность.

Чтобы выяснить, могут ли выбоины на самом деле заставить сработать подушки безопасности или нанести иной ущерб автомобилю, канал Warped Perception выехал на Mercedes-Benz E-класса на одну из самых убитых улиц в Чикаго, где провел серию тестов.

В результате испытаний ведущий понял российскую прописную истину: больше газа, меньше кочек. Действительно, езда на высоких скоростях делает удары слабее, если выбоина не слишком велика: колесо просто пролетает над ней, слегка ударяясь о дальний край.

Во время третьего испытания на скорости 62 км/ч в автомобиле раскрылись боковые шторки безопасности. Кроме того, из строя вышел шарнир переднего левого колеса.

Аппаратура показала, что подушки безопасности сработали без участия датчиков столкновения. Самым странным для испытателей стало то, что сработали подушки в правой части салона автомобиля, тогда как машина ехала по кочкам левыми колесами.

Вывод по результатам теста можно сделать следующий (и весьма неожиданный!): гонять по кочкам все же не стоит — для большой проблемы достаточно одной разросшейся ямы. Кроме того, шины могут не выдержать нагрузку и, лопнув, перевернуть автомобиль. Ну а подушки безопасности срабатывают иногда по непонятному алгоритму.

Поступило предложение — отказаться от подземных пешеходных переходов и пользоваться только наземными, с лежачими полицейскими перед ними, ведь город — для людей.

Фото, видео: Youtube