Простой лайфхак: диагностика машины со смартфоном

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При диагностике машины иногда нужно производить действия с органами управления на водительском месте и одновременно наблюдать, как ведет себя силовой агрегат под капотом. Например, можно проверить опоры силового агрегата, на секунду выжав и отпустив сцепление. Если перемещение мотора с коробкой будет заметным — опоры надо менять.

Но как провести такую проверку в одиночку? Я закрепляю смартфон на створке ворот гаража или открытом капоте и включаю видеозапись. Совершаю нужные манипуляции, потом просматриваю записанный ролик и выношу вердикт.

И. Сергеев, Москва

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