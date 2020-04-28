Машина и мотоцикл столкнулись при повороте. Инспекторы ГИБДД не стали особо вникать в обстоятельства ДТП и посчитали виновным автовладельца. Чем для него могла обернуться халатность ДПС — в расследовании «За рулем».

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Рассказывает адвокат:

— Этот случай произошел с моим доверителем в Москве в августе прошлого года. Илья двигался на автомобиле Suzuki по одному из столичных проспектов. Он стал съезжать на выделенную полосу в месте ее разрыва, чтобы повернуть направо. В этот момент его сзади «догнал» мотоцикл Honda.

Поскольку у участников аварии были разногласия по поводу того, кто является виновником, мужчины вызвали инспекторов ГИБДД. Сотрудники полиции зафиксировали обстоятельства ДТП, составили в отношении Ильи постановление по ч. 3. ст. 12.14 КоАП РФ («Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения». — Прим. ред.) и выписали штраф 500 рублей.

Так автомобилист стал виновником аварии.

Не пропустил — значит, виноват?

Материалы по теме Личный опыт: приедут ли инспекторы на ДТП во время «карантина»?

Илье ситуация показалась странной: с какой стати он должен был предоставить преимущество мотоциклисту, который не имел права ехать по выделенке? Да, на некоторых магистралях в Москве движение по полосе для общественного транспорта разрешено автомобилям и мотоциклам в выходные и праздничные дни, если имеется знак 8.5.2. «Рабочие дни». Но это был не тот случай. Поэтому Илья позвонил мне. Я посоветовал настоять на том, чтобы инспекторы составили протокол и на второго участника аварии. Сотрудники ДПС не горели желанием возвращаться к уже решенному вопросу, но все же вняли доводам водителя авто. Мотоциклисту выписали штраф 3000 рублей за движение по полосе для маршрутных транспортных средств в городе федерального значения Москва ( ч. 1.2 ст. 12.17 КоАП РФ . —).

Теперь у нас на руках были доказательства для суда, что второй участник аварии нарушил правила. В противном случае доказать невиновность моего доверителя в ДТП было бы практически невозможно. Логика инспекторов странная: раз ты маневрировал, но не предоставил преимущество ТС, двигавшемуся справа, то ты и виноват. А уж кто и где ехал, у кого в действительности было преимущество, никто вникать не захотел. Увы, это довольно распространенная практика.

Решающий документ

Материалы по теме Как не попасть в аварию с мотоциклистом?

Мы не стали обращаться с жалобой на постановление в отношении моего доверителя к руководству инспекторов ГИБДД, а сразу пошли в суд. В жалобе мы ссылались на постановление Пленума ВС РФ от 25.06.2019 N20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В пункте 14 говорится, что водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу. Иными словами, Илья не обязан был пропускать мотоциклиста, поскольку тот в принципе не имел права двигаться по выделенке.

При вынесении решения по нашему делу Черемушкинский районный суд Москвы, как и положено, учел правовую позицию Верховного суда и отменил постановление в связи с отсутствием в действиях моего доверителя состава административного правонарушения. Водитель мотоцикла не стал обжаловать решение в Мосгорсуде. Платить штраф 3000 рублей он, к слову, тоже отказался, и сейчас, насколько мне известно, к делу подключились судебные приставы.

Серьезные последствия

Почему я настоял на обжаловании постановления через суд, если штраф был всего 500 рублей? Потому что в противном случае моего доверителя признали бы виновным в ДТП, а это чревато несколькими проблемами.

Материалы по теме Вы попали в ДТП: 10 самых важных шагов

Во-первых, в момент ДТП мотоциклист мог находиться в шоке и не испытывать болевых ощущений. А через несколько дней он, допустим, умирает — и что тогда? Мой клиент как виновник ДТП рискует быть привлеченным уже к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». — Прим. ред.).

Во-вторых, коэффициент бонус-малус (КБМ) по полису ОСАГО для моего клиента, как для виновника ДТП, однозначно бы вырос, и в следующий раз страховка обошлась бы ему дороже.

Ну и в-третьих, мотоцикл в ДТП, как правило, страдает достаточно серьезно, и не факт, что лимита по ОСАГО хватило бы на покрытие ущерба. Оставшуюся сумму мотоциклист взыскивал бы с моего доверителя в судебном порядке, а это все требует дополнительного времени, денег и нервов.

Виновников нет — кто будет платить за ремонт?

Главная проблема для Ильи сейчас заключается в том, как добиться выплаты по ОСАГО: ведь получается, что виновного в ДТП нет. Ранее им был признан мой доверитель, но теперь это постановление отменено. Мотоциклист виноват только в том, что выехал на выделенку, так что прямого основания для взыскания тоже нет. Оптимальным выходом из этой ситуации мне видится обращение в свою страховую компанию. По закону об ОСАГО в случае, если не доказана вина ни одного участника ДТП, каждый из них вправе рассчитывать на 50% от выплаты, которая причиталась бы им в том случае, если бы они были потерпевшими. То есть на частичную компенсацию теперь могут претендовать и автомобилист, и водитель мотоцикла. Ущерб автомобилю Ильи был причинен не очень значительный, автомобиль не новый, и мы надеемся, что 50% от выплаты хватит на ремонт.

Помеха справа — ее не всегда стоит пропускать. История про ДТП и суд Машина и мотоцикл столкнулись при повороте. Инспекторы ГИБДД не стали особо вникать в обстоятельства ДТП и посчитали виновным автовладельца. Чем для него могла обернуться халатность ДПС — в расследовании «За рулем». Помеха справа — ее не всегда стоит пропускать. История про ДТП и суд

Материалы по теме 6 фраз, по которым инспектор ГИБДД опознает опытного водителя

Имейте в виду

не стоит полагаться на то, что инспекторы ГИБДД знают все нюансы и всесторонне изучат обстоятельства аварии. Не бойтесь обращать внимание сотрудников ДПС на те факты, которые, по вашему мнению, могут служить доказательством вашей невиновности;

в машине желательно иметь видеорегистратор. Это беспристрастный свидетель;

если вы попали в похожую по описанию ситуацию и есть уверенность, что второй участник ДТП не имел права ехать по выделенке (обочине, тротуару, под знак 3.1 «въезд запрещен» и т.д.), вызывайте ГИБДД. Настаивайте, чтобы инспекторы составили в отношении нарушителя постановление. Так у вас на руках будет доказательство того, что вы не обязаны были предоставлять ему преимущество во время движения.

Как организована работает ГИБДД в период эпидемии коронавируса, читайте тут.

Рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты водителя: аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.





Фото: Depositphotos



