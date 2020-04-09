Уступить обочечнику или пойти на принцип? Разъяснение эксперта

Проблема в том, что районный суд позицию Верховного суда может и проигнорировать.

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Раньше в отечественных ПДД была хорошая формулировка о том, что водитель, при условии соблюдения им правил, вправе рассчитывать, что и другие поступают так же. Фраза давала понять, что при разборе аварии учитываются нарушения обоих автомобилистов.

В нынешнем документе такой формулировки нет, зато есть обязанности уступить дорогу и не создавать помех при маневрах. Из-за них до последнего времени подавляющее большинство ДТП разбирались однобоко и виновным становился тот, кто совершал маневр, без оглядки на то, как ехал второй участник движения.

В прошлом году все чаще стали встречаться примеры более вдумчивого подхода. Они появились после того, как несколько недовольных автомобилистов дошли с жалобами до Верховного суда, и он выпустил соответствующие разъяснения. Из них следует, в частности, что если автомобиль движется по обочине или по встречной полосе, то его водитель не может иметь преимущества в движении. То есть однозначной вины маневрирующего в случае ДТП с обочечником быть не должно.

Сдвиг положительный, но стопроцентно рассчитывать на это не стоит. И на то есть несколько причин:

Во-первых, право у нас не прецедентное. Даже пояснения Верховного суда в конкретном районном суде могут проигнорировать. Скорее всего, учтут, но не факт. И пойдете вы по всем инстанциям до самого верха. Материалы по теме Остановила ГИБДД во время самоизоляции? Вот как надо отвечать!

Во-вторых, никто не отменял норму об обеспечении безопасности перед маневром. Кроме того, водитель должен принимать все меры, чтобы избежать аварии. Если каким-то образом будет доказано, что вы могли не допустить столкновения, но устроили его нарочно, «белым и пушистым» ваш образ уже не получится. Идти на принцип тоже нужно с умом. И помните: мятым железом может не обойтись. Если пострадают люди, отвечать придется по всей строгости.

В-третьих: а вы уверены, что оппонент нарушает ПДД? Например, при повороте налево отнюдь не всегда запрещен обгон. Знаки могут отсутствовать, разметка — тоже (или быть прерывистой). И если автомобиль сзади оказался на встречной раньше, чем вы включили указатель поворота, то преимущество у него.

И уж совсем глупо апеллировать тем, что «я не успел, потому что он превышал скорость». В 99% случаев выяснением этого никто заниматься даже не будет.

Дорога, по которой едут на скорости тонны железа, — не то место, где стоит идти на принцип. Будьте внимательны и смотрите в зеркала перед любым маневром. И тогда не придется гадать, в чью пользу повернется дело.