Встану вторым рядом, всего на минуту... Что случится-то?

Порой обстоятельства таковы, что искать парковочное место приходится дольше, чем стоять. А если дорога достаточно широкая, чтобы оставить машину вторым рядом и не затруднять движение, — оштрафуют или нет?

Материалы по теме Проехать круг несложно. Но в этой задаче ошибется 25% Все парковочные места заняты, но дорога широкая. Если оставить машину так, как показано на схеме, то до разделительной полосы останется еще метра три — достаточно, чтобы проехал даже автобус. Так можно ли тут остановиться, чтобы всего на минутку забежать в магазин? Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Можно ли тут остановиться, чтобы быстренько купить цветы? 1. Можно 2. Можно, если это не помешает выехать водителям припаркованных машин 3. Можно на время не более 5 минут — если это не помешает выезду припаркованным машинам 4. Нельзя