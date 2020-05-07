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Сегодня, в
11:39
Больше всего новых водителей — в Московской области
Меньше всего удостоверений водителей было выдано на Чукотке, свидетельствует статистика ГИБДД.
Сегодня, в
11:23
В Mercedes-Benz, Porsche и Nissan обнаружено нелегальное ПО
Власти Южной Кореи оштрафуют компании Mercedes-Benz, Porsche и Nissan за мошенническое программное обеспечение в автомобилях с дизельными двигателями.
Сегодня, в
10:46
Выявлено более 300 тысяч машин, оформленных на умерших
Из них более 250 тысяч автомобилей были обнаружены и сняты с учета в течение апреля.
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Перcона
Сегодня, в
10:00
Встану вторым рядом, всего на минуту... Что случится-то?
Порой обстоятельства таковы, что искать парковочное место приходится дольше, чем стоять. А если дорога достаточно широкая, чтобы оставить машину вторым рядом и не затруднять движение, — оштрафуют или нет?
Сегодня, в
8:00
Купил машину с неродным двигателем, ГИБДД не регистрирует. Они правы?
Ситуация, в которой оказался читатель «За рулем» (и может оказаться любой), не безвыходная, утверждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Вчера, в
16:00
5 минусов обновленного Hyundai Solaris (и три плюса)
Чтобы стоимость машины не подскочила после рестайлинга, разработчикам пришлось экономить на некоторых вещах.
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Автопутешествие
Сегодня, в
6:10
Lada Vesta, Kia Rio, VW Polo: тест-драйв в цифрах
Эксперты «За рулем» провели испытания трех седанов с автоматическими трансмиссиями и подготовили подробный технический справочник по ним.
Сегодня, в
6:00
Vesta, Polo, Rio: большой тест автоматов
Лада Веста c вариатором — 950 тысяч рублей; Kia Rio — на 100 тысяч дороже; Volkswagen Polo — миллион.
Вчера, в
8:00
Kia Mohave 2020: все изменения и секретный тест-драйв
Большой рамник теперь не узнать!
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