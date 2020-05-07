Встану вторым рядом, всего на минуту... Что случится-то? — журнал За рулем

Встану вторым рядом, всего на минуту... Что случится-то?

Порой обстоятельства таковы, что искать парковочное место приходится дольше, чем стоять. А если дорога достаточно широкая, чтобы оставить машину вторым рядом и не затруднять движение, — оштрафуют или нет?

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Все парковочные места заняты, но дорога широкая. Если оставить машину так, как показано на схеме, то до разделительной полосы останется еще метра три — достаточно, чтобы проехал даже автобус.

Так можно ли тут остановиться, чтобы всего на минутку забежать в магазин?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Можно ли тут остановиться, чтобы быстренько купить цветы?

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