Ездить без номеров нельзя. Или все же можно, если метров 100?

В жизни не все бывает по правилам. К примеру, вы ремонтируете машину в гараже, сняли номер (а может, и бампер). Можно ли проехать на такой машине хотя бы по территории гаражного комплекса?