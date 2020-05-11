Ездить без номеров нельзя. Или все же можно, если метров 100? — журнал За рулем

Ездить без номеров нельзя. Или все же можно, если метров 100?

В жизни не все бывает по правилам. К примеру, вы ремонтируете машину в гараже, сняли номер (а может, и бампер). Можно ли проехать на такой машине хотя бы по территории гаражного комплекса?

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Перегорела фара. А ехать-то можно?
Ремонт почти закончен. Хорошо бы проверить, все ли в порядке с машиной. Для этого достаточно проехать метров 100. И в самом деле, зачем вешать номер, если вы не планируете выезжать на дорогу.

Но что по этому поводу сказано в ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Можно ли зарегистрированной машине ехать без номеров по территории гаражного кооператива?

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