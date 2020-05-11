Вход
и
регистрация
Весь сайт
Найти
Новости
Статьи
Тесты
Блоги
Документы
Шины
Магазин
Новости
Статьи
Тесты
Блоги
Документы
Марки и модели
Парк ЗР
Фото и видео
Подборки
Шины
Спецпроекты
Авторы
Опросы ЗР
ПДД онлайн
Форум
Все Новости
Дороги
Тюнинг
Страхование
Топливо
Ретро
Происшествия
Закон
Авторынок
Автоновинки
Технологии
Курьезы
Спорт
Сегодня, в
8:09
Физика отменяется: машина едет по диагонали, но прямо (видео)
Странный эпизод сняли на телефон автомобилисты во Флориде. Происходящее кажется чудом, но объясняется просто.
Вчера, в
15:45
Первые Haval H5 приехали к российским дилерам
Пока только в качестве шоукаров, но некоторые дилеры ожидают отгрузки тестовых машин буквально со дня на день.
Вчера, в
14:30
АВТОВАЗ вновь повысил цены на автомобили Lada
Еще чуть-чуть, и «самая-самая» Lada будет стоить дороже 1 100 000 рублей.
Все Статьи
Детали
Дороги
Статистика
Консультант
Презентация
Перcона
Сегодня, в
10:00
Ездить без номеров нельзя. Или все же можно, если метров 100?
В жизни не все бывает по правилам. К примеру, вы ремонтируете машину в гараже, сняли номер (а может, и бампер). Можно ли проехать на такой машине хотя бы по территории гаражного комплекса?
Сегодня, в
8:00
Автомобили-самоделки из СССР: приход стеклопластика
Шестидесятые — самый яркий этап истории советского движения «самавто». Такие машины, как КД (он же Спорт‑900) не стыдно было поставить и на стенд международного автосалона!
Вчера, в
10:00
Две ручки лучше, чем одна — лайфхак от читателя «За рулем»
Благодаря небольшой модернизации открывать снаружи сдвижную дверь газовских микроавтобусов станет гораздо удобнее.
Все Тесты
Тест-драйв
Сравнительный тест
Авто с пробегом
Автопутешествие
Сегодня, в
11:00
Лесовозный тягач DAF XF: сделан для России
Одно из требований наших перевозчиков к кабинам лесовозных тягачей — наличие спальника. На лесовозе DAF XF FAT 6x4 установлена спальная кабина Space Cab. Относительно недорогая, но оптимальная по объему и отделке интерьера.
Сегодня, в
6:00
Обновленный Toyota C‑HR: все вопросы — к комплектациям!
Почему приходится выбирать между мотором, ассистентами и отделкой? Непонятно!
Вчера, в
8:00
Ларгус на вторичке — выбираем правильные двигатель и коробку
Как ни странно, но более свежая версия Lada Largus может оказаться не лучшим выбором в плане надежности.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов
cookie
, в целях функционирования сайта.