Самодельная WD-40: простой рецепт от читателя «За рулем» — журнал За рулем

Самодельная WD-40: простой рецепт от читателя «За рулем»

Понадобится всего два ингредиента, которые найдутся в каждом гараже, и пузырек с распылителем.

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Вот так заливать масло гораздо удобнее — совет читателя

Смазки WD‑40 под рукой не оказалось и я решил изготовить аналог. Рецепт прост: трансмиссионное масло разбавляем до нужной консистенции дизтопливом (или керосином).

Получившийся «коктейль» залил в пузырек из-под лекарства, снабженный распылителем.

Работает не хуже фирменной «вэдешки»! 

К. Савинов, Смоленская область

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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  • Экспертиза проникающих жидкостей (WD-40 и не только) — тут.

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