Сегодня, в 8:00 Самодельная WD-40: простой рецепт от читателя «За рулем» Понадобится всего два ингредиента, которые найдутся в каждом гараже, и пузырек с распылителем.
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Смазки WD‑40 под рукой не оказалось и я решил изготовить аналог. Рецепт прост: трансмиссионное масло разбавляем до нужной консистенции дизтопливом (или керосином).
Получившийся «коктейль» залил в пузырек из-под лекарства, снабженный распылителем.
Работает не хуже фирменной «вэдешки»!
К. Савинов, Смоленская область Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner. Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов. Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами. Экспертиза проникающих жидкостей (WD-40 и не только) — тут.
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