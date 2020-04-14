Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер) — журнал За рулем

Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер)

Результаты — неожиданные: эксперты «За рулем» обнаружили, что качество покрышек далеко не всегда отвечает заявленной цене.

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На испытания взяли 12 комплектов шин размерности 225/45 R17 российского, китайского, европейского и японского производства.

Четыре модели — бюджетные: китайские Aplus A607 и Cachland CH861, российские Viatti Strada Asimmetrico и сербские Tigar UHP. В среднем ценовом сегменте играют производимые в России Nordman SZ, Yokohama BluEarth-A AE50 и Pirelli Cinturato P7, а также японские Toyo Proxes Sport. Третья четверка испытуемых — именитые и недешевые Goodyear Eagle FAsymmetric 5, Nokian Hakka Black 2, Dunlop SP Sport Maxx 050+ и Continental PremiumContact 6.

В ходе испытаний проводились тесты на экономичность и управляемость, проверялось поведение на неровных асфальтовых дорогах и на грунтовых, а также торможение на мокром и сухом покрытиях. Набранные шинами баллы свели в таблицу.

После расстановки по сумме набранных баллов некоторые именитые бренды «свалились» к бюджетным, средний класс вышел в элиту, а бюджетники — в средний класс.

Как проходили испытания шин и какие места в рейтинге заняла продукция того или иного бренда, читайте в апрельском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

Фото: «За рулем»

Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер)

Результаты — неожиданные: эксперты «За рулем» обнаружили, что качество покрышек далеко не всегда отвечает заявленной цене.

Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер) — фото 1116987Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер) — фото 1116986Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер) — фото 1116988Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер)
Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер)

Результаты — неожиданные: эксперты «За рулем» обнаружили, что качество покрышек далеко не всегда отвечает заявленной цене.

Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер) — фото 1116986Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер) — фото 1116988Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер) — фото 1116987Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер)
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