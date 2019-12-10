Приспособились: новые условия работы на АВТОВАЗе (не без казусов)

Мы собрали информацию о том, каково сейчас приходится работникам самого крупного российского автопредприятия. Спойлер: многие меры действительно работают, а некоторые оказались, скорее, для галочки и уже стали предметом насмешек заводчан.

В горошек, голубые и розовые

Материалы по теме АВТОВАЗ просит правительство о возобновлении производства

Среди работников распространили инструкцию, которая сообщает, что выданные на предприятии маски нужно регулярно стирать и утилизировать... дома: «Всем необходимо использовать маски: по пути на работу, на работе, по пути домой. Запасную маску носим в чистом полиэтиленовом пакете в кармане одежды. Многоразовую маску носим не более 6 часов! Обработка маски: положить в полиэтиленовый пакет и забрать домой. Дома постирать с мылом, высушить и прогладить утюгом. Утилизация: одну маску можно носить не более 7 дней. Затем кладем в пакет, забираем домой и выкидываем в мусор».

Не зря подчеркивается утилизация в пакетах: один из популярных местных сайтов предостерегает, что если утилизировать маски неправильно, это может вызвать новую вспышку заболеваний. Ведь маски вместе с прочими отходами вывозятся на городские свалки, где до них доберутся животные и птицы, которые могут стать переносчиками вируса. Напомним, что Роспотребнадзор рекомендует утилизировать маски и резиновые перчатки складывая изделия в отдельный пакет, который следует герметично закрыть, прежде чем выбросить. А после процедуры вымыть руки с мылом.

Материалы по теме АВТОВАЗ вновь запускает производство!

Сейчас на заводе налажена ежедневная рассылка сообщений сотрудникам, и в них тоже регулярно появляются указания по маскам: «Коллеги, не забывайте о масках. Их необходимо носить в автобусах и на всей территории завода. Не забывайте менять маску в середине смены, а вечером дома стирать и проглаживать утюгом».

Выданные на предприятии маски в первую рабочую неделю стали на АВТОВАЗе главным мемом. Многие из них пошиты из бязи — недорогой ткани, которая применяется в изготовлении постельного белья.

Среди расцветок выдаваемых на АВТОВАЗе масок встречаются голубые, розовые, в горошек... А по крою эти средства личной защиты напоминают... ну, видят в них разное. Непросто, наверное, солидному мужчине, начальнику цеха или управления комфортно чувствовать себя в розовой или голубой маске на глазах у коллег. Хотя руководителю пресс-службы АВТОВАЗа Сергею Ильинскому голубая маска, кажется, даже идет.

Соблюдай дистанцию

Материалы по теме АВТОВАЗ возобновит производство всех моделей в понедельник

Призыв, который обрел новый смысл и обращен теперь не только к находящимся за рулем. Инструкция АВТОВАЗа для сотрудников категорична: «На проходных используйте разметку и не создавайте толчею. В производстве используйте разметку: на рабочих местах, в местах отдыха, в гардеробах, душевых и в местах общего пользования. В столовых стойте в очереди согласно разметке, не нарушайте схему рассадки — не перемещайте стулья между столами».

Те же требования регулярно появляются в сообщениях, рассылаемых по заводу: «Мы вновь просим вас уделить особое внимание поддержанию безопасной дистанции. Это ключевая мера для предотвращения распространения вирусной инфекции. Обращайте внимание на разметку». Но возможно ли выполнить эти требования на самом деле?

Местные телекомпании в начале рабочей недели показывали кадры с АВТОВАЗа, где говорилось о принятых мерах: нанесении разметки, раздаче масок, измерении температуры работников. Эти сюжеты уже успели удостоиться характеристик «образовательные» и «показательные» от сотрудников, которые отработали несколько дней в новых условиях.

«В жизни всё немного не так: на разметку плюют, над масками стебутся, самоорганизации хватает только на дезорганизацию. Но ведь к каждому подчиненному начальника не приставишь?» — писал в начали рабочей недели один из заводских пабликов, утверждающий, что знаком с ситуацией на предприятии. «Вот когда начнут целыми сменами увозить в инфекционки, вместе с чадами и домочадцами, тогда другой фильм снимут. О том, как люди сами все нарушали, сами во всем виноваты, и вообще, зря они так хотели выйти на работу», — отвечает один из комментаторов.

Материалы по теме АВТОВАЗ обрабатывают хлоркой

«В столовой стоят все по линиям, но сбоку вдоль всей очереди плечом к плечу все идут относить подносы. Все эти меры — показуха, не более», — один из типичных комментариев о соблюдении дистанции на АВТОВАЗе. Судя по опубликованным фото, в столовых случаются и обычные скопления народа.

Но то, что было характерным для первых рабочих дней, в конце недели уже не так бросалось в глаза. Столовые обеспечивали питанием в течение всего дня, потому что графики обедов у разных управлений и производств теперь тоже разные. А рассадка по обеденным столам, прежде вмещавшим шестерых, — только по два человека на противоположных концах.

Сразу после выхода на работу сотрудники отдельных производств замечали, что кое-где в раздевалках и душевых лежит пыль — мол, а как же дезинфекция и уборка помещений? В некоторых цехах мастера раздавали рабочим маски, сами будучи без перчаток. У части сотрудников есть ощущение, что если угроза распространения вируса была бы более серьезной, то принятые меры сработали бы, мягко говоря, не очень хорошо. Однако и иные мнения среди рабочих и служащих встречаются: мол, паникеры находились во все времена.

По свидетельствам этой, более спокойной части персонала графики работы всех основных производств действительно разведены по времени, на работу из-за ограничений посадки в автобусы добираться хоть и дольше, но можно ведь выйти пораньше, на проходных и в столовых действительно соблюдается разметка, сотрудники ходят в масках, и разумное большинство все же старается относиться к ситуации с подобающей серьезностью.

Двери в производственных, инженерных и административных корпусах заблокированы в открытом состоянии везде, где это представляется возможным, чтобы можно было не касаться ручек. На производствах появились экраны, разделяющие работающих. Многие начальники очень добросовестно следят за соблюдением санитарных норм рядовыми сотрудниками.

Медсанчасть не работает!

Материалы по теме 10 наивных вопросов о коронавирусе и автомобилях

Уже в первый рабочий день в высказываниях некоторых вазовцев можно было услышать и такое: «Медсанчасть не работает! Как мне взять больничный, если на работе поднялась температура?!». И действительно, медучреждение, располагающееся в довольно большом здании близ известной вазовской высотки, приостановило плановое посещение.

То есть сейчас для вазовцев, находящихся на работе, невозможно в течение рабочего дня или после его окончания попасть на прием ни к одному из врачей, даже по записи. Равно как и пройти медосмотр, диспансеризацию, вакцинацию, получить справку, пройти водительскую или оружейную комиссию.

Как быть? Действует рекомендация: чувствуете себя неважно — оставайтесь дома и вызывайте врача. На самом деле заводская медсанчасть работает, просто не принимает пациентов, чтобы не создавать дополнительные скопления людей. На вызовы к приболевшим сотрудникам предприятия вазовские врачи выезжают.

То ли еще будет

Несмотря на понятные притирки к соблюдению новых санитарных норм, невооруженным взглядом видно, что подготовительная работа на предприятии проделана большая. АВТОВАЗ — это же огромное предприятие, и идеального следования новым нормам в одночасье добиться не получится. Но в нужном направлении, без сомнений, делается многое.

За последние дни количество инфицированных в Тольятти увеличилось до 13 человек — главный прирост дала заболевшая семья, глава которой недавно вернулся из Москвы. Но количество сотрудников АВТОВАЗа, зараженных вирусом, уже долгое время остается неизменным — два человека, причем на карантине остается только один из них.

Свежее сообщение администрации предприятия для сотрудников выглядит так: «Мы просим вас продолжить строго соблюдать меры личной и социальной гигиены, безопасную дистанцию до рядом стоящих людей, следовать разметке, не превышать безопасное количество пассажиров в лифте. Избегайте касаний своего лица руками. Каждый день перед выходом на работу измеряйте температуру. При ее показателе 37,2 градуса и выше вызывайте на дом участкового врача, далее действуйте в строгом соответствии с его рекомендациями. Чаще проводите влажную уборку дома с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих веществ. БУДЕМ ЗДОРОВЫ!»

Удастся ли АВТОВАЗу продолжить работу в условиях приближающего пика пандемии, пока непонятно. Среди работников обсуждается версия, что последняя апрельская неделя может стать еще одной нерабочей, объединившись с последующими корпоративными каникулами, очерченными неделей с 4 по 8 мая. Причем на сей раз сотрудники рискуют уйти в отпуск с сохранением лишь 2/3 заработной платы. Возвращение на работу, вероятно, и вовсе состоится лишь во второй половине мая.

Завод Lada Ижевск на прошлой неделе также готовили к возобновлению производства , с понедельника там также работают с учетом новых санитарных норм.

Фото: depositphotos.com, «Нетипичный АВТОВАЗ», скриншоты телесюжетов LADAMEDIA/ТОЛЬЯТТИ 24/VAZTV.

Видео: YouTube