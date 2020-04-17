Чтобы иметь возможность с комфортом перекусить во время долгого пути, нужны всего-то пара кусков фанеры, немного свободного времени и 200 рублей.

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Чтобы в автомобиле было удобно перекусывать, я сделал съемные столики для водителя и пассажира.

Изготовил их из фанеры толщиной 8 мм. Размеры водительского — 420×280 мм, пассажирского — 420×230 мм.

На водительском столике сделал фигурный вырез под руль, а пассажирский снабдил кронштейнами, которые цепляются за верхнюю полку передней панели. В местах контакта с рулем и «торпедо» на фанеру наклеил резину. На материалы потратил 200 рублей.

Ф. Галеев, Башкортостан

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Фото: Ф. Галеев