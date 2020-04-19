Надежно зафиксировать тяжелое устройство поможет обычная липучка.

В органайзере багажника не нашлось места для компрессора. Поэтому я купил одежную липучку, пришил ее на пол и на боковину сумки компрессора и таким образом зафиксировал.

Теперь при необходимости просто открываю сумку и достаю компрессор, не отрывая сумки от ворса.

И поднимать пол багажника такое крепление не мешает.

А. Васильев, Башкортостан

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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