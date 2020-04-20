Зацепил машину во дворе, оставил записку с телефоном... За что в суд?

Ситуацию, в которой оказался читатель «За рулем», комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Зацепил во дворе чужую машину, но поскольку торопился, ГАИ вызывать не стал: оставил под дворником записку с номером телефона. Хозяин поврежденной машины мне звонить не стал, а заявил в ГАИ. В отношении меня возбудили дело по статье 12.27 КоАП за оставление места ДТП. Как теперь быть?

Иван Владимирский, Новгород

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Судя по вашему описанию, вы действительно оставили в нарушение ПДД место дорожно-транспортного происшествия, участником которого являлись, то есть совершили административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

После ДТП вам следовало действовать в соответствии с требованиями пунктов 2.5 и 2.6.1 ПДД. Необходимо остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Если движению других транспортных средств создается препятствие, необходимо освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.

Если владелец другого транспортного средства не появился на месте ДТП, следует сообщить о происшествии в полицию и следовать указаниям сотрудников. Могу лишь посоветовать признать в ходе судебного заседания свою неправоту и надеяться на снисхождение судьи.

Как действовать, если ваш автомобиль повредили на стоянке, узнайте тут.

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