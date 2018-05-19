ДТП с автохамом: кто заплатит за причиненный ущерб?

От встречи с автохамом (водителем, осознанно и систематически нарушающим ПДД) не застрахован никто. Беспредельщики за рулем зачастую провоцируют аварии и скрываются с места ДТП. А пострадавший автомобилист остается наедине с немым вопросом: кто заплатит за причиненный машине ущерб? Привлечь к ответственности провокатора и получить компенсацию поможет закон.

Нет контакта

Аварии, произошедшие с участием автохамов, можно разделить на две категории: контактные и бесконтактные. В первом случае страдает машина как самого беспредельщика, так и ваша. Во втором достается лишь вам, в то время как провокатор выходит сухим из воды. Алгоритм действий при ДТП в обоих ситуациях одинаковый, он содержится в пп. 2.5, 2.6, 2.6.1 гл. 2 ПДД и уже был подробно описан нами ранее.

Чаще всего ДТП с автохамами бесконтактные. Сплошь и рядом нарушители подрезают, внезапно выезжают на главную дорогу, резко поворачивают. Вы же, стараясь уйти от столкновения, уезжаете в дерево, столб или другие машины. Получается, автохам провоцирует происшествие, а сам преспокойненько едет по своим делам. Доказать, что именно он стал виновником случившегося и должен заплатить за причиненный ущерб, крайне непросто, поскольку машина провокатора не повреждена. В вопросе привлечения автохама к ответственности по бесконтактному ДТП принципиальны два момента:

удастся ли найти автохама;

удастся ли доказать вину автохама.

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От этих двух нюансов напрямую зависит возможность возмещения ущерба. Вариант, когда нарушитель сам остановился и подтвердил, что он был неправ, смысла рассматривать нет — можете ли вы вообразить себе такое? Куда чаще он попросту скрывается. Все усугубляется еще и тем, что машина водителя-беспредельщика остается нетронутой: пойди докажи, что он виноват.

Рассмотрим такой пример. Воскресенье, вечер, плотный поток машин, возвращающихся с дач, и извечные «обочечники», которые спешат гораздо больше остальных, создавая для себя отдельную полосу. Случаи, в которых водитель, поворачивая направо или налево, на прилегающую дорогу, встречается с несущимся на всех парах автохамом и впоследствии врезается в столб или дерево, а нарушитель как ни в чем не бывало едет дальше, к сожалению, бывают часто. Кто же виноват и что делать?

Самое главное в таких ситуациях — бросить все силы на поиск нарушителя. В этом деле помогут данные видеорегистратора, камер наружного видеонаблюдения, свидетельские показания. Если в округе есть магазины, административные здания, железнодорожные станции и т.д. с камерами наружного видеонаблюдения, то нужно обязательно сообщить об этом сотрудникам ГИБДД для последующего истребования записи. Это необходимо, чтобы установить личность нарушителя, проанализировать случившуюся аварию и понять степень вины каждого из ее участников, от чего напрямую будет зависеть как размер компенсации, так и сам факт ее выплаты.

Грамотно оформить ДТП

Уже после прибытия сотрудников ДПС нужно правильно оформить ДТП. Документы понадобятся при обращении как в страховую компанию, так и, если потребуется, в суд с целью получения компенсации. Обязательно нужно зафиксировать показания свидетелей произошедшего, если таковые есть, и выяснить их контакты. Необходимо также приобщить к протоколу запись видеорегистратора. О том, как правильно это сделать, мы уже говорили ранее. Ну и самое главное — тщательно описать обстоятельства самой аварии.

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Рассказывая о случившемся, во-первых, нужно отметить, что нарушитель-виновник ДТП скрылся. Помните, что участнику аварии, оставившему место происшествия, грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27. КоАП РФ). Не только из соображений безопасности, но и, в частности, по этой причине нельзя пускаться в погоню за автохамом. Во-вторых, важно правильно разъяснить инспектору суть ДТП. Увы, не у всех водителей это получается. А ведь от правильной трактовки произошедшего зависит, будет ли ответственность обоюдной или виновным признают кого-то одного.

К примеру, в ситуации с «обочечником» пострадавший водитель окажется безоговорочно прав, лишь приняв все меры для того, чтобы избежать аварии. А именно: должным образом оценил дорожную ситуацию при совершении маневра. Напомним, осуществляя маневр (направо или налево — не важно), автомобилист должен убедиться, что при его выполнении не возникнет никакой опасности для движения и помех для других участников дорожного движения (п. 8.1. ПДД). Надо сказать, что этот пункт Правил весьма обтекаемый. Ведь без записи ДТП весьма сложно доказать, что вы сделали все от себя зависящее, чтобы избежать контакта. Но если вы знаете, что действовали добросовестно, отметьте этот факт в протоколе.

Возвращаясь к нашему примеру, надо сказать, что не заметить «обочечника» крайне тяжело. Если водитель, что называется, не глядя сворачивает и оказывается на пути у автохама, получается, что он тоже нарушает ПДД, а значит и ответственность, вероятнее всего, будет распределена обоюдно. Конечно, ситуации могут быть разными, но в любом случае нужно будет изрядно постараться, чтобы доказать, что провокатор возник из ниоткуда.

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Другой распространенный случай выглядит так: в активном городском трафике водитель пристраивается за скорой и едет, никого не пропуская. В этой ситуации тоже важно соблюдать ПДД, а не погружаться в мотивы действий автомобилиста, которые, конечно, могут быть разными.

Другие участники дорожного движения смогут избежать столкновения с таким водителем, если будут соблюдать дистанцию, которая позволит избежать аварии (п 9.10. ПДД). То же касается и ДТП с участием любителей прокатится по трамвайным путям. Если один водитель ведет честную игру и не нарушает правил, а другой движется по встречному направлению трамвайных путей, что запрещено (п. 9.6 гл. 9 ПДД), и провоцирует таким образом аварию. Вероятность того, что именно его признают виновником ДТП, возрастает в разы.

Поэтому при составлении схемы ДТП, объяснении обстоятельств случившегося и фиксации показаний очевидцев важно вносить корректные, недвусмысленные ремарки в протокол по существу, давая понять, что вы соблюдали все требования закона и проявили добросовестность. Каким бы вопиющим ни был случай автохамства.

Кто будет платить?

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Ну и едва ли не самый главный вопрос в ДТП с автохамами — денежный. Кто возместит причиненный ущерб? Разрешить проблему можно только после того, как выяснится, во-первых, кто является вторым участником аварии, а во-вторых, кто виноват в происшествии и какова степень его вины.

Найти автохама нужно обязательно, поскольку согласно п. 1 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» подать заявление о страховом возмещении по ОСАГО можно страховщику водителя, который причинил вред. Есть лишь одно исключение, при котором возможно обратиться напрямую к своему страховщику. Речь идет об авариях, в которых вред причинен только транспортным средствам, а само ДТП случилось из-за столкновения двух и более машин (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 26.07.2017). В бесконтактном ДТП машина автохама остается нетронутой, поэтому правило о прямом возмещении убытков по ОСАГО не работает.

Если понятно, что в ДТП виновны оба, но степень вины каждого вызывает вопросы или когда кто-то не согласен с тем, что он виноват, участник аварии может обратиться в суд с заявлением о возмещении материального ущерба и просьбой определить степень вины каждого из участников ДТП. Уже в процессе разбирательства будет установлено: есть ли причинно-следственная связь между вашим помятым авто и действиями автохама, соблюдал ли пострадавший нормы ПДД, определена ли степень вины каждого из участников ДТП.

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В такой ситуации зачастую проводят экспертизу (трасологическую и/или автотехническую), которая устанавливает, была ли в определенный дорожной ситуации у пострадавшего водителя техническая возможность избежать аварии. Подспудно выясняют, мог ли водитель предотвратить ДТП торможением, был ли соблюден скоростной режим, учтены ли такие факторы, как интенсивность движения, метеорологические условия, состояние транспортного средства (п. 10.1 главы 10 ПДД) и другие требования закона.

При обоюдной вине каждый из участников ДТП будет одновременно выступать и в роли пострадавшего, и в роли виновника, а значит, сможет рассчитывать и на компенсацию, но при этом будет обязан возместить и причиненный им вред. Помните, что страховая компания будет возмещать лишь ту часть ущерба, в которой виновен страхователь (п. 22 ст. 12 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ). Случается, что у водителя нет полиса ОСАГО, тогда возмещать вред должен лично нарушитель. Если же между участниками ДТП нет разногласий относительно их вины, в суд можно и не обращаться, а сразу направляться в страховую. Впрочем, может статься, что сама страховая откажется платить, тогда нужно попытаться получить компенсацию в досудебном порядке, а если не получится — через суд.

Конечно, нужно понимать, что дела, связанные с такого рода авариями, сложные. Огромную роль в вынесении итогового решения играет фактологическая база, проще говоря, собранные доказательства, благодаря которым можно сделать однозначный вывод о виновности или невиновности человека. Поэтому главное — встретившись на дороге с автохамом, самому принимать максимум мер для соблюдения ПДД, постараться собрать достаточно доказательств и технически правильно оформить ДТП. В этом случае шанс возместить причиненный ущерб возрастает в разы.

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