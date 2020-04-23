Забытый проект СССР: грузовик с газотурбинным двигателем
Экспериментальный КрАЗ-Э260 Е с двигателем ГАЗ‑99 ДМ в ходе испытаний прошел 2500 км.
Попытку установить на тяжелый грузовик газотурбинный двигатель предприняли в семидесятых годах на Кременчугском автозаводе. Преимущества такого мотора были очевидны: высокая удельная мощность, отсутствие возвратно-поступательного движения деталей, всеядность. Финансирование проекта взяло на себя Минобороны СССР.
Бортовой автомобиль с двигателем ГАЗ‑99 ДМ получил наименование КрАЗ-Э260 Е. В ходе испытаний он прошел 2500 км — к мотору претензий не было, но венгерская коробка постоянно ломалась. Вскоре военные утратили интерес к машине, и проект закрыли.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?
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Фото: из архива автора
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