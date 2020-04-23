Забытый проект СССР: грузовик с газотурбинным двигателем

Экспериментальный КрАЗ-Э260 Е с двигателем ГАЗ‑99 ДМ в ходе испытаний прошел 2500 км.

Попытку установить на тяжелый грузовик газотурбинный двигатель предприняли в семидесятых годах на Кременчугском автозаводе. Преимущества такого мотора были очевидны: высокая удельная мощность, отсутствие возвратно-поступательного движения деталей, всеядность. Финансирование проекта взяло на себя Минобороны СССР.

Бортовой автомобиль с двигателем ГАЗ‑99 ДМ получил наименование КрАЗ-Э260 Е. В ходе испытаний он прошел 2500 км — к мотору претензий не было, но венгерская коробка постоянно ломалась. Вскоре военные утратили интерес к машине, и проект закрыли.

Материалы по теме Он такой один: Запорожец с мотором Renault

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

О том, как приживались и почему не прижились в автопроме газотурбинные двигатели, читайте тут.

Фото: из архива автора