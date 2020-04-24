Карантин, безденежье… Может, продать машину, пока не поздно?

Завтра будет то, что должно быть, и не будет ничего из того, что быть не должно, — не суетись.

Философская мысль из интернета.

Все три части «Понедельника…» братьев Стругацких содержат в подзаголовках слово «Суета». К нынешней ситуации в России, да и в мире, в общем-то, больше всего подходит именно «Суета вокруг дивана». Грубо говоря, миллионы работоспособных людей в приказном порядке заперли в четырех стенах и фактически уложили на диван. И уже ходит злая шутка: мол, наконец-то, лежа на печи, мы помогаем Родине!



Материалы по теме Автомобиль, вирус, гречка и спасение цивилизации

Между тем в сложившихся условиях далеко не все получают зарплату и прочие доходы. И не только в РФ — пока пишу этот абзац, по телеку показали огромный бельгийский отель, владельцы которого признали себя банкротами. Поэтому диван диваном, но под лежачий камень вода не потечет: без движения никак не обойтись.

Где взять деньги? Может быть, избавиться от чего-нибудь лишнего? Скажем, от автомобиля? Ездить на нем сейчас в общем-то некуда и незачем — да и с пропусками чехарда происходит. А страшилки про суммирование штрафов со всех камер сразу...

Продать машину, конечно же, можно. Но этот поступок, на мой взгляд, будет сродни истерике. По кино и литературе мы хорошо себе представляем рынки военных времен, когда в обмен на жратву люди расставались с фамильными ценностями — от перстней и колец до живописных полотен и мебели из красного дерева. И тогда это было оправданно: на кону стояла жизнь. Сегодня же подобного, к счастью, и близко нет: никто не помирает от голода или холода, а магазины завалены продуктами.

Потерпите — скоро все закончится

Конечно, сидеть без зарплаты противно — я отлично помню бандитские 90-е. Но большинство из нас прошли через это, а ведь было не в пример тяжелее.

Материалы по теме Новый плюс личного авто: меньше шансов у коронавируса

К тому же тогда вообще никто и ничего не понимал: нет ни страны, ни закона, ни объяснения того, что происходит. Сегодня же, по крайней мере, проблема четко обозначена. Другое дело, что в чиновничьей борьбе с вирусом присутствует привычный набор из некомпетентности, глупости и откровенной показухи — взять хотя бы искусственно образованные заторы в метро, постоянную замену одних пропусков на другие и нагнетание истерии в СМИ. Но недалекие чиновники в России имелись при всех властях. И никакие допущенные ими перегибы не стоят того, чтобы вдруг избавляться от своего автомобиля.

Я убежден в том, что, продавая сегодня машину, вы в итоге останетесь и без денег, и без машины. Хотя бы потому, что много за нее сегодня никто не даст: ситуация прижала не только вас. Полученные гроши быстро утекут сквозь пальцы. Но карантины и самоизоляции обязательно закончатся — надеюсь, что ждать осталось недолго. Вот тут-то и выяснится, что машина срочно понадобилась — по работе, в детский сад, с дачи и на дачу — и так далее. Но цены к этому моменту тут же подпрыгнут — в этом, я полагаю, сомневаться не стоит. И в прибыли останется тот, кто сегодня купил что-то по дешевке, а в ближайшем будущем избавится от приобретения — уже с наваром.

В общем, постараемся не суетиться, коллеги. Суета никого не красит — вспомним хотя бы высказывание Игоря Губермана:

Я живу, в суете мельтеша,

а за этими корчами спешки

изнутри наблюдает душа,

не скрывая обидной усмешки.

В любой непонятной ситуации стратегия «не дергаться» зачастую оказывается самой верной и надежной. Тем более, что нынешняя «непонятка» — явление временное.