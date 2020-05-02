Хочу электронный ПТС на авто с пробегом: комментарий ГИБДД

Читатель «За рулем» хочет перед продажей машины получить электронный ПТС вместо исписанного бумажного. Это не запрещено, но имейте в виду, что бумажный паспорт утратит силу с даты оформления электронного, предупреждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Планирую продажу машины, однако свободные графы в ПТС закончились. Можно ли получить взамен электронный ПТС и будет ли он считаться дубликатом? Можно ли озаботить этим нового владельца или должен сделать я сам?

С. Иванов, г. Волжский

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Взамен непригодного для использования паспорта транспортного средства можно получить его бумажный дубликат или оформить документ в электронном виде. В первом случае потребуется обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции, а во втором — к оператору технического осмотра, включенному в соответствующий реестр (в соответствии с приказом Минпромторга России от 30 ноября 2017 г. № 4178 «Об утверждении порядка и условий предоставления организациям полномочий по оформлению электронных паспортов транспортных средств и (или) электронных паспортов шасси транспортных средств»). Перечень таких операторов содержится на официальном сайте Минпромторга России в подразделе «Перечни и реестры» раздела «Документы».

Правом обращаться в указанные организации обладают собственники транспортных средств, а также уполномоченные ими лица (на основании доверенности). Иными словами, это можете быть как вы, так и новый собственник автомобиля (либо доверенные лица).

Паспорт транспортного средства, взамен которого оформлен электронный паспорт, считается недействительным с даты оформления электронного паспорта и вносится регистрационным подразделением в соответствующие розыскные учеты утраченной специальной продукции Госавтоинспекции. Правовые основания — Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятые во исполнение него Правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764).