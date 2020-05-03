Гаражные мифы: перевернутый номер камеры «не берут» Никто не читает ГОСТ. И тем более никто не читает примечание к пункту 3.4 раздела «Типы и основные размеры». Сверхскоростной Москвич из 50-х: максималка — 223 км/ч! Машина три года участвовала в гонках, а потом ее списали. Коронавирус уйдет, а камеры останутся. И не только для водителей В китайском Шеньчжене еще в 2018 году впервые в мире заработала камера фиксации нарушений пешеходами. Для определения личности нарушителя камера использует технологию распознавания лиц. Вряд ли вы думаете, что эту технологию нельзя внедрить у нас.