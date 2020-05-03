Сверхскоростной Москвич из 50-х: максималка — 223 км/ч! — журнал За рулем

Сверхскоростной Москвич из 50-х: максималка — 223 км/ч!

Машина три года участвовала в гонках, а потом ее списали.

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Гоночный автомобиль Москвич-Г2-405 образца 1956 года имел открытый алюминиевый кузов с обтекателями колес.

Мотор мощностью 70 л.с. располагался позади гонщика и разгонял автомобиль аж до 223 км/ч.

Машина участвовала в различных соревнованиях до 1960 года, а спустя три года была списана.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что Иж-Сатурн был одним из самых редких автомобилей СССР?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

  • Ретротест Москвича-400 — тут.

Фото: из архива автора

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