Как стать волонтером (инструкция)

Первое и самое важное условие — должно быть желание помогать людям. Остальным вас обеспечат.

Чтобы минимизировать риски подхватить инфекцию, лучше оставаться дома. Особенно пожилым людям — у них болезнь протекает с особой сложностью. Заботу по доставке продуктов и лекарств берут на себя волонтеры.

Хотите пополнить ряды добровольцев? Это несложно. Заходите на сайт общественной организации мывместе2020.рф, кликаете на «стать волонтером» и далее выбираете функцию (покупка и доставка товаров первой необходимости, помощь в медицинских организациях, оказание юридической поддержки и т.д.) и регион, в котором вы хотите оказывать помощь.

После этого с вами проведут дистанционное обучение, потом — очный инструктаж, по окончании которого вы получите аккредитационный бейдж и допуск к работе. Затем волонтерский штаб в вашем регионе свяжется с вами и даст первое поручение. Разумеется, вы должны понимать, что помощь, оказываемая вами, выполняется безвозмездно, равно как и то, что волонтерская деятельность сопряжена с повышенным риском подхватить COVID-19 (ведь приходится контактировать с большим количеством граждан). Само собой, добровольцы снабжаются индивидуальными средствами защиты — одноразовыми масками и перчатками.

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Что касается транспортного обеспечения, то каждый случай индивидуальный. Где-то придется пользоваться своей машиной, где-то предоставляют транспорт с водителем. А порой до объекта вашей помощи и вовсе можно дойти пешком. А если вы будете оказывать консультации по телефону, то даже не придется выходить из дома . Такой вариант работы тоже есть.

Кстати, чтобы волонтерить, вовсе необязательно идти официальным путем. Людям можно помогать и в частном порядке. Свяжитесь со старшим в своем подъезде, который наверняка знает, кому из жильцов дома требуется помощь. Почему бы не сходить в магазин за продуктами для своего соседа? Уверен: многие из нас так и делают.

А если нет — никогда не поздно присоединиться к хорошему делу!